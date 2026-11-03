گروه استان ها - گاهی نجات یک گونه جانوری نه با جریمه و برخورد، بلکه با یک ساعت گفت‌وگو و مسئولیت‌پذیری اجتماعی ممکن می‌شود؛ اتفاقی که این بار برای یک کبک قفسی رقم خورد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد ، دو طبیعت‌دوست کهگیلویه و بویراحمی، در مسیر بازگشت به استان و در یکی از محورهای مواصلاتی خارج از استان، با فردی مواجه شدند که یک قطعه کبک را در قفس نگهداری می‌کرد.

این دو شهروند با توقف خودرو و گفت‌وگو درباره اهمیت حفاظت از حیات وحش و پیامدهای نگهداری غیرمجاز پرندگان وحشی، پس از حدود یک ساعت موفق شدند وی را برای تحویل کبک متقاعد کنند.

در ادامه، این دو طبیعت‌دوست با مراجعه به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بویراحمد، پرنده را تحویل کارشناسان دادند تا پس از بررسی وضعیت سلامت، طی مراحل لازم و تأیید دامپزشک در زیستگاه مناسب رهاسازی شود.

اداره حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد نیز با قدردانی از این اقدام، بر نقش مشارکت مردم در حفاظت از حیات وحش تأکید کرد و یادآور شد که حراست از محیط زیست، مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی، وظیفه‌ای همگانی است.