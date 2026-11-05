برخورد پژو و وانت مزدا در رفسنجان؛ یک نفر جان باخت و یک نفر مصدوم شد

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان، رئیس مرکز اورژانس رفسنجان از وقوع این حادثه رانندگی در عصر روز ۱۳ آبان‌ماه خبر داد و گفت: در پی برخورد دو دستگاه خودروی پژو و وانت مزدا در محدوده دوراهی محی‌آباد، یک نفر جان باخت و یک نفر دیگر مصدوم شد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه به مرکز اورژانس، دو دستگاه آمبولانس به همراه نیروهای انتظامی و آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

رئیس مرکز اورژانس رفسنجان با اشاره به شدت این تصادف گفت: راننده ۳۴ ساله یکی از خودروها بر اثر شدت جراحات وارده در محل حادثه جان باخت.

وی ادامه داد: مصدوم ۲۵ ساله این سانحه نیز پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه از سوی کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شد.

تاکنون جزئیاتی درباره علت وقوع تصادف، وضعیت نهایی مصدوم و میزان خسارت واردشده به خودروها اعلام نشده است.