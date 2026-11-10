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آزمایش مرگبار اژدر؛ تهدید جدید کره شمالی

رسانه‌های دولتی کره شمالی گزارش دادند که این کشور یک سامانه جدید اژدر پرسرعت را آزمایش کرده است. این آزمایش همزمان با تشدید تنش‌ها در شبه‌جزیره کره انجام می‌شود و بخشی از تلاش‌های پیونگ‌یانگ برای تقویت تسلیحاتی نیروی دریایی‌خود است.

کد خبر: 4200923تاریخ انتشار: 78 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) در روز سه‌شنبه گزارش داد که این سلاح روز دوشنبه در «دریای شرقی» که با نام دریای ژاپن نیز شناخته می‌شود آزمایش شد و قرار است اوایل سال ۲۰۲۷ به خدمت نیروی دریایی کره شمالی درآید.

این آزمایش در ادامه رونمایی و آزمایش تسلیحات جدید کره شمالی در هفته‌های اخیر انجام می‌شود.

این تسلیحات شامل پهپادهای تهاجمی، یک سامانه اژدر جدید با قابلیت هدایت دقیق و یک موشک هایپرسونیک (مافوق صوت) میان‌برد می‌شود.

این آزمایش بخشی از تلاش گسترده‌تر پیونگ‌یانگ برای توسعه توانمندی‌های دریایی و قابلیت‌های تهاجمی زیرسطحی است که ساخت ناوشکن‌های جدید و اژدرهای پیشرفته را نیز در بر می‌گیرد.

خبرگزاری «کی سی ان ای» اعلام کرد که «آکادمی علوم دفاعی» ، «اداره موشکی» و «دفتر تحقیقات تسلیحات اژدری» روز دوشنبه «کارایی رزمی اژدر پرسرعت جدید» را تأیید کردند.

به گزارش این خبرگزاری، انجام این آزمایش «بخشی از فعالیت‌های ضروری مؤسسات تحقیقات علمی دفاعی برای ارتقای فناوری سامانه‌های تسلیحاتی به سطحی بسیار پیشرفته» است.

کره شمالی ماه گذشته اعلام کرد اژدر موسوم به «Zam-۲.۰» را آزمایش کرده است.

این یک اژدر «فوق‌سریع» با قابلیت هدایت دقیق است که به گفته پیونگ‌یانگ، از هوش مصنوعی برای شناسایی اهداف و هدایت‌گری بهره می‌برد.

خبرگزاری «کی سی ان ای» کره شمالی افزود که این آزمایش، فناوری‌های طراحی‌شده برای بهبود سیستم پیشران موشکی را تأیید کرده است.

منبع: ایسنا

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برچسب ها

کره شمالیپیونگ یانگکیم جونگ اونآزمایش موشکیسامانه اژدر

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