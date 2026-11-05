تورم بخش‌ خدمات به ۵۶ درصد رسید



به گزارش تابناک، در فصل تابستان ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌­های خدمات نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۶.۴ درصد است که در مقـایسه با همین اطلاع در فصـل قبل (۱۶.۹ درصـد)، ۰.۵ واحـد درصـد کاهش داشتـه است. به عبـارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدمات‌شان در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۵ نسبت به فصل قبل، ۱۶.۴ درصد افزایش دارد.



در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ۴۵.۲ درصد مربوط به گروه "فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی" و کم­ترین تورم فصلی با ۵.۵ درصد مربوط به گروه "آموزش" است.



در فصل تابستان ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌­های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶۷.۵ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۵۸.۰ درصد)، ۹.۵ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدمات‌شان در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۶۷.۵ درصد افزایش دارد.



در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ۱۰۴.۸ درصد مربوط به گروه"فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا" و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ۳۳.۵ درصد مربوط به گروه"فعالیت‌های بیمه" است.



در فصـل تابستان ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌­های خـدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۵ نسبت به مــدت مشــابه در سال قبل ۵۵.۹ درصـد است که در مقـایسه با همین اطلاع در فصـل قبل (۴۹.۳ درصد)، ۶.۶ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدمات‌شان در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۵.۹ درصد افزایش دارد.



در این فصل بیش‌ترین تورم سالانه با ۸۰ درصد مربوط به گروه"فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا" و کم­ترین تورم سالانه با ۳۶.۴ درصد مربوط به گروه"اطلاعات و ارتباطات"است.

