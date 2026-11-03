به گزارش خبرنگار تابناک از استان آذربایجان‌غربی ، «حاکم ممکان» نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با هشدار درباره پیامدهای ادامه دار اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی، اظهار کرد: این رویه به مثابه چاپ پول بدون پشتوانه است و باید هرچه سریعتر متوقف شود. هر ریالی که از این محل در اقتصاد تزریق میشود، مستقیماً سفره مردم را کوچکتر و قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد.

وی با اشاره به آمارهای پولی کشور افزود: رشد نقدینگی ناشی از اضافه برداشت‌ها، روندی نگران کننده است و باید مهار سود. بانکهایی که با کسری منابع مواجه اند، نباید هزینه بی انضباطی خود را به کل جامعه تحمیل کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد که راهکار اصلی، تقویت نظارت بانک مرکزی بر ترازنامه بانکها و اعمال محدودیت‌های سختگیرانه برای دسترسی به منابع اضافی است. تا زمانی که بانک‌ها بدانند در صورت کسری می‌توانند به آسانی از بانک مرکزی استقراض کنند، انگیزه‌ای برای اصلاح ساختار مالی خود نخواهند داشت.

وی همچنین بر لزوم شفافیت در گزارش دهی بانکها تأکید و خاطرنشان کرد: مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای الزام بانک مرکزی به انتشار منظم آمار اضافه برداشت‌ها استفاده خواهد کرد. افکار عمومی حق دارد بداند کدام بانکها بیشترین اتکا را به منابع بانک مرکزی دارند.

ممکان در ادامه هشدار داد که تداوم این وضعیت می تواند به افزایش انتظارات تورمی و خروج سرمایه از بازارهای مولد منجر شود و خواستار همکاری سه قوه برای اصلاح نظام بانکی شد و افزود که بدون انضباط پولی، هیچ سیاست اقتصادی دیگری نمی تواند اثر پایدار داشته باشد.

وی همچنین گفت: توقف اضافه برداشت‌ها یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است و مجلس در برنامه‌های نظارتی خود این موضوع را به‌عنوان اولویت دنبال می‌کند؛ قطعا موفقیت در این مسیر نیازمند اراده جدی بانک مرکزی و همراهی بانکها با اصلاحات ساختاری است.