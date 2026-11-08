یک محکوم به قصاص در چالدران به زندگی بازگشت
بیست و سومین سازش پرونده قصاص در راستای پویش "به عشق پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران میبخشم" در چالدران رقم خورد.
به گزارش تابناک، محمد علینژاد رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از حصول بیست و سومین سازش در قصاص در راستای پویش به عشق پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران میبخشم در شهرستان چالدران خبر داد.
علینژاد با اعلام این خبر گفت: متهم که به اتهام قتل عمدی تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده وی پس از طی مراحل رسیدگی منجر به صدور رای قطعی قصاص شده و حکم در آستانه اجرا قرار داشت با تلاشها درخصوص اصلاح ذات البین و اخذ رضایت از اولیای دم و رواج سنت حسنه گذشت از طریق رئیس دادگستری، دادستان شهرستان چالدران، معتمدین و متنفذین محلی با برگزاری جلسات متعدد با حضور اولیای دم برای صلح و سازش تلاشهای مجدانه صورت گرفت.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی افزود: تلاشها منجر به نتیجه شد و در نهایت اولیای دم رضایت و گذشت خود را اعلام داشتند و بدین ترتیب با اعلام رضایت و گذشت از حق قصاص خود، به محکوم حیاتی دوباره بخشیدند.
منبع: خبرگزاری میزان
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