مورینیو به ستایش ستاره رئال پرداخت

سرمربی پرتغالی رئال مادرید به ستایش از ستاره انگلیسی تیمش دانست و او را بازیکنی بی‌نظیر توصیف کرد.

به گزارش تابناک؛ جود بلینگام، ستاره انگلیسی رئال مادرید، پس از نمایش درخشان در دیدار برابر آ.ا.ک آتن، با تمجید ویژه ژوزه مورینیو، سرمربی پرتغالی، روبه‌رو شد. این مسابقه در چارچوب هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد و با پیروزی ۳ بر ۲ رئال مادرید به پایان رسید.

مورینیو با تمجید از توانایی‌های فنی و بدنی بلینگام تأکید کرد که این بازیکن یک استعداد استثنایی است و هیچ هافبک دیگری در فوتبال جهان از نظر ویژگی‌های فردی شباهتی به او ندارد.

مورینیو: هیچ هافبکی در جهان شبیه بلینگام نیست!

سرمربی پرتغالی درباره ستاره رئال مادرید گفت: او بازیکنی منحصربه‌فرد است. در دنیا هیچ هافبکی شبیه بلینگام وجود ندارد. او استثنایی است و از قدرت بدنی، کیفیت فنی و همه ویژگی‌های لازم برخوردار است. بیلی واقعا بازیکن فوق‌العاده‌ای است.

این تمجید پس از آن صورت گرفت که بلینگام موفق شد نخستین گل خود در فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا را به ثمر برساند. ستاره انگلیسی در دقیقه ۳۲ دروازه آ.ا.ک آتن را باز کرد و گل تساوی رئال مادرید را به ثمر رساند.

بلینگام با ضربه‌ای تماشایی از پشت پا و استفاده از ارسال دقیق کوکوریا، دروازه حریف یونانی را گشود تا رئال مادرید پس از دریافت گل زودهنگام، دوباره به جریان مسابقه بازگردد.

نخستین گل بلینگام در لیگ قهرمانان اروپا در فصل جاری

این گل نخستین گل بلینگام در لیگ قهرمانان اروپا طی فصل جاری بود. او پیش از این در سه مسابقه قبلی این رقابت‌ها موفق به گلزنی نشده بود.

ستاره انگلیسی با این گل، شمار گل‌های خود در تاریخ رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا را به ۱۶ رساند؛ آماری که شامل ۱۰ گل با پیراهن رئال مادرید و ۶ گل در دوران حضورش در بوروسیا دورتموند می‌شود.

بلینگام هم‌چنان جایگاه و ارزش بالای خود را در ترکیب رئال مادرید به اثبات می‌رساند. ترکیب قدرت بدنی، مهارت تکنیکی و توانایی تأثیرگذاری در لحظات سرنوشت‌ساز، او را به یکی از خاص‌ترین هافبک‌های فوتبال جهان تبدیل کرده است؛ ویژگی‌هایی که باعث شده مورینیو او را بازیکنی بی‌همتا توصیف کند.

منبع: ایسنا