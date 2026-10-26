سرلشکر عبداللهی:

هیچ شناور متخلفی در تنگه هرمز امنیت ندارد

سرلشکر عبداللهی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: هر شناور متخلفی که به هر دلیلی بخواهد خارج از مسیر تعیین‌شده و ترتیبات ایرانی در تنگه هرمز تردد نماید، امنیت آن به خطر خواهد افتاد و دچار آسیب جدی خواهد شد.
کد خبر: ۳۰۰۰۷۹۳۲
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هیچ شناور متخلفی در تنگه هرمز امنیت ندارد

به گزارش تابناک، سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) از میزان توانمندی و آمادگی‌های نیروهای مسلح در منطقه خلیج فارس، جزایر، تنگه هرمز و سواحل دریای عمان بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید با بیان اینکه «نیروهای دریایی و زمینی سپاه نسبت به سواحل خلیج فارس، جزایر و تنگه هرمز تسلط و اشراف کامل دارند و هرگونه تردد در این منطقه تحت مراقبت جدی قرار دارد»، عنوان کرد: برخلاف ادعاهای تبلیغاتی و رسانه‌ای سران آمریکا مبنی بر باز و آزاد بودن تنگه هرمز، این آبراه راهبردی کاملاً بسته است و با تسلط و نظارت نیروی دریایی قدرتمند سپاه مدیریت می‌شود.

سرلشکر عبداللهی افزود: نیروهای دریایی و زمینی ارتش ضمن برخورداری از آمادگی و روحیه بالا، نسبت به آب‌های آزاد دریای عمان و سواحل آن اشراف و مراقبت کامل دارند و با زیر نظر داشتن تمام تحرکات دشمن در منطقه، اجازه تردد به شناورهای متخلف را نمی‌دهند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در این بازدیدها که با حضور فرماندهان نیروهای دریایی سپاه و ارتش صورت گرفت، اعلام کرد: تمام منطقه خلیج فارس و جزایر آن، دریای عمان و سواحل آن و شرق و غرب تنگه هرمز با توانمندی بسیار بالا تحت تسلط نیروهای مسلح قدرتمند جمهوری اسلامی ایران است و ضمن بسته بودن تنگه هرمز، به هیچ شناوری اجازه داده نمی‌شود خارج از ترتیبات ایرانی در این آبراه راهبردی تردد نماید.

وی تصریح کرد: هر شناور متخلفی که به هر دلیلی بخواهد خارج از مسیر تعیین‌شده و ترتیبات ایرانی تردد نماید، امنیت آن به خطر خواهد افتاد و دچار آسیب جدی خواهد شد.

سرلشکر عبداللهی در پایان گفت: نیروهای مسلح در منطقه خلیج فارس، جزایر، تنگه هرمز و سواحل دریای عمان به مراتب آماده‌تر از گذشته و با تجهیزات جدید و پیشرفته‌تر از قبل، پرقدرت و مقتدرانه در منطقه حضور دارند و با هرگونه شرارت و تجاوز دشمن با شدت بیش از گذشته مقابله خواهند نمود.

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سرلشکر عبداللهیقرارگاه خاتم الانبیاتنگه هرمزنفتکشکشتی هاتخلفمین های دریایی
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