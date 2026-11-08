رقص قطرات آسمانی بر بام پایتخت؛ لبخند پاییزی زیر چترهای خیس + فیلم

گروه استان‌ها - باران که می‌بارد، انگار آسمان با هزاران انگشت مهربان بر شیشه‌های شهر می‌نوازد و دل کوچه‌ها را غبارروبی می‌کند. با تداوم بارش‌های پاییزی در تهران و استان تهران از روز جمعه تاکنون، خیابان‌ها به آینه‌ای برای انعکاس لبخند مردم بدل شده‌اند؛ لبخندی که ریشه در نعمت‌های آسمانی دارد و در دل خشکسالی‌های اخیر، امید به زندگی را دوباره زنده می‌کند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ،هر قطره باران، پیام‌آور امید است. در روزهایی که زمین تشنه، چشم به آسمان دوخته بود، نزول برکات الهی این‌بار در پایتخت جلوه‌ای دیگرگون یافته است. تصاویر ثبت‌شده از گوشه‌گوشه شهر، حکایت از شادی مردمی دارد که با یک فنجان چای داغ، زیر چترهای رنگارنگ، خیس شدن را به جان می‌خرند و از این هدیه آسمانی لذت می‌برند.

بارش باران که از روز جمعه آغاز شده و همچنان ادامه دارد، نه‌تنها طراوت و شادابی را به فضای شهری بازگردانده، بلکه در دل خشکسالی‌های سال‌های اخیر، دلگرمی و امید به آینده را در میان مردم زنده کرده است. هر قطره، مایه امید به زندگی است و هر بارش، وعده‌ای از رحمت بی‌پایان خداوند.

هرچند در شهرهای پردیس، بومهن و دماوند، آب‌گرفتگی معابر باعث غافلگیری مدیران شهری شد، اما خوشبختانه در حال حاضر تمامی مسیرها و معابر شهری باز است و تردد خودروها و شهروندان همچنان جریان دارد.



باران، اگرچه گاه بی‌مقدمه می‌آید، اما همیشه پیام‌آور زندگی است؛ پیامی که مردم تهران این روزها آن را با تمام وجود درک می‌کنند و زیر چترهای خیس، به استقبالش می‌شتابند.