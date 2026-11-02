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عکس | حضور رئیس قوه قضائیه بر مزار رهبر شهید انقلاب

قاب‌هایی از حضور حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی برای زیارت مزار نورانی رهبر شهید انقلاب.

کد خبر: 100000258تاریخ انتشار: 6111 بازدید

محسنی اژه ای

به گزارش تابناک، قاب‌هایی از حضور حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی برای زیارت مزار نورانی رهبر شهید انقلاب منتشر شده است.

محسنی اژه ای

محسنی اژه ای

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برچسب ها

محسنی اژه ایرئیس قوه قضائیهحرم امام رضامزارآیت الله سید علی خامنه ایرهبرشهید

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نظرات بینندگان

حسینی۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۰۸:۰۰

بمیرم برای زهرا کوچولو

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