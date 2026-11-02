عکس | حضور رئیس قوه قضائیه بر مزار رهبر شهید انقلاب

قاب‌هایی از حضور حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی برای زیارت مزار نورانی رهبر شهید انقلاب.

به گزارش تابناک، قاب‌هایی از حضور حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی برای زیارت مزار نورانی رهبر شهید انقلاب منتشر شده است.









