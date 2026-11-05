سرلشکر محسن رضایی در دیدار با رئیس‌جمهور روسیه، پایان جنگ را محور اصلی گفت‌وگوها قرار داده و تأکید کرده است تهران تا زمان تحقق شروط هفت‌گانه خود، تنگه هرمز را بازگشایی نخواهد کرد.

به گزارش تابناک، سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، امروز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در کاخ کرملین درباره آخرین تحولات جنگ و راهکارهای پایان دادن به آن گفت‌وگو کرد.

پایان جنگ؛ محور اصلی دیدار در کرملین یک منبع آگاه ایرانی به المیادین گفته است که موضوع اصلی این دیدار، بررسی پرونده پایان جنگ بوده است.

بر اساس اظهارات این منبع، سرلشکر رضایی در این نشست موضع قاطع تهران درباره تنگه هرمز را تشریح کرده و تأکید داشته است که ایران پیش از تحقق شروط هفت‌گانه خود، این گذرگاه راهبردی را بازگشایی نخواهد کرد و درباره این تصمیم نیز وارد مذاکره نمی‌شود.

تأیید دیدار از سوی کرملین در همین حال، کرملین برگزاری دیدار سرلشکر رضایی و ولادیمیر پوتین را تأیید کرده، اما جزئیاتی از محورهای مذاکرات منتشر نکرده است.

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز اعلام کرده است که سرلشکر رضایی در جریان این دیدار، پیام رهبر ایران را به رئیس‌جمهور روسیه تقدیم کرده است. آمادگی مسکو برای میانجی‌گری این دیدار در شرایطی انجام شده که مسکو پیش‌تر آمادگی خود را برای میانجی‌گری میان تهران و واشنگتن، در صورت درخواست طرفین، اعلام کرده بود.