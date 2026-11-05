دیدار و گفتگوی محسن رضایی و پوتین در کرملین + عکس و جزئیات



به گزارش تابناک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، با محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در کرملین دیدار و درباره مسائل دوجانبه و تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو کرده است.

به گزارش تابناک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، با محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در کرملین دیدار و درباره مسائل دوجانبه و تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو کرده است.





این دیدار در ادامه رایزنی‌های سطح بالای تهران و مسکو انجام شده است. ایران و روسیه در اکتبر ۲۰۲۵ اجرای پیمان جامع مشارکت راهبردی ۲۰ ساله خود را آغاز کردند؛ توافقی که با هدف گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و دفاعی دو کشور منعقد شده است.



سرلشکر محسن رضایی پیام رهبر معظم انقلاب را به پوتین تقدیم کرد

سرلشکر محسن رضایی، نماینده رهبر انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی با حضور در مسکو با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه دیدار و پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی را به وی تقدیم کرد.





پیش از این، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین از دیدار و گفتگوی ولادیمیر پوتین با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در کرملین خبر داده بود. پسکوف گفت: «ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در کاخ کرملین با محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که هم‌اکنون در مسکو به سر می‌برد، دیدار کرد.»









در همین حال خبرگزاری تاس تصاویری از دیدار پوتین و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران منتشر کرد. براساس این گزارش، یوری اوشاکوف، دستیار کرملین و ایگور کوستیوکوف، رئیس «جی‌آریو» (سازمان اطلاعات نظامی روسیه) نیز در این دیدار حضور داشتند.





براساس فیلم منتشر شده، در کنار محسن رضایی، علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه دیده می‌شوند. در همین حال، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که مسکو تحولات مربوط به ایران را از نزدیک زیر نظر دارد.







همچنین محسن رضایی و ولادیمیر پوتین روز ۲ نوامبر نیز در تماس تلفنی درباره تحولات منطقه، به‌ویژه وضعیت غرب آسیا، گفت‌وگو کرده و بر ادامه همکاری‌های راهبردی تهران و مسکو تأکید کرده بودند.