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گفت‌گوی تلفنی محسن رضایی با پوتین

محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه، طی تماس تلفنی، وضعیت جاری منطقه و جهان را با تاکید ویژه بر منطقه غرب آسیا مورد بحث و گفت‌وگو قرار دادند.

کد خبر: 100000204تاریخ انتشار: 4386 بازدید


به گزارش تابناک؛ در چارچوب رایزنی های سطح عالی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه و پیرو دیدارهای اخیر مقامات عالی دو کشور، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه، طی تماس تلفنی، وضعیت جاری منطقه و جهان را با تاکید ویژه بر منطقه غرب آسیا مورد بحث و گفت‌وگو قرار دادند. 

در این گفت‌وگو از مواضع صریح پوتین و سایر مقامات و مسئولان روسیه در تمجید از نقش رهبر شهید انقلاب ( رحمة الله علیه) و سایر قهرمانان بزرگ ملی و حمایت از استقامت و پایداری مردم ایران تشکر و قدردانی شد. 

طرفین برای ادامه همکاری های راهبردی بر اساس نقشه راه ترسیم شده توسط رهبران عالی دو کشور تأکید کردند. 

منبع: تسنیم

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برچسب ها

محسن رضاییولادیمیر پوتینشورای عالی امنیت ملی ایران

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