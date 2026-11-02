محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه، طی تماس تلفنی، وضعیت جاری منطقه و جهان را با تاکید ویژه بر منطقه غرب آسیا مورد بحث و گفت‌وگو قرار دادند.





به گزارش تابناک؛ در چارچوب رایزنی های سطح عالی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه و پیرو دیدارهای اخیر مقامات عالی دو کشور، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه، طی تماس تلفنی، وضعیت جاری منطقه و جهان را با تاکید ویژه بر منطقه غرب آسیا مورد بحث و گفت‌وگو قرار دادند.

در این گفت‌وگو از مواضع صریح پوتین و سایر مقامات و مسئولان روسیه در تمجید از نقش رهبر شهید انقلاب ( رحمة الله علیه) و سایر قهرمانان بزرگ ملی و حمایت از استقامت و پایداری مردم ایران تشکر و قدردانی شد.

طرفین برای ادامه همکاری های راهبردی بر اساس نقشه راه ترسیم شده توسط رهبران عالی دو کشور تأکید کردند.

منبع: تسنیم