شرایط همراه داشتن موبایل در مدارس تغییر می‌کند؛ بر اساس آیین‌نامه جدید، شورای مدرسه درباره ورود و نحوه استفاده دانش‌آموزان از تلفن همراه تصمیم می‌گیرد.

به گزارش تابناک؛ در سال‌های گذشته همراه داشتن موبایل در مدارس با محدودیت‌های جدی مواجه بود و استفاده از آن در کلاس درس مغایر با مقررات انضباطی تلقی می‌شد اما گسترش آموزش مجازی، توسعه ابزارهای دیجیتال و تجربه دوران کرونا ضرورت بازنگری در این رویکرد را مطرح کرد.

اکنون در جریان بازنگری آیین‌نامه اجرایی مدارس، موضوع استفاده از تلفن همراه توسط دانش‌آموزان با رویکرد متفاوت مورد توجه قرار گرفته و قرار است تصمیم‌گیری درباره همراه داشتن موبایل به شورای مدرسه واگذار شود.

تغییر شرایط همراه داشتن موبایل در مدارس

علیرضا کربلایی عضو شورای عالی آموزش‌وپرورش درباره تغییرات آیین‌نامه اجرایی جدید مدارس اظهار کرد: تدوین و بازنگری این آیین‌نامه طی چند سال در دستور کار بوده و متناسب با شرایط و مراحل مختلف، بررسی‌ها و صحت‌سنجی‌های گسترده‌ای روی آن انجام شده است. علاوه بر مدیران مدارس در سراسر کشور از جامعه ذی‌نفعان از جمله دانش‌آموزان نیز نظرخواهی شده است.

وی با بیان اینکه آیین‌نامه جدید چند محور اصلی دارد که تکمیل‌کننده آیین‌نامه قبلی است، افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای این بازنگری، توجه به تحولات زیست‌بوم جدید مدارس و ورود فناوری‌های نوین به فرایند آموزش است.

عضو شورای عالی آموزش‌وپرورش ادامه داد: در زمان تدوین آیین‌نامه قبلی، مدارس به اندازه امروز با فناوری‌های جدید، تلفن همراه، فضای مجازی و آموزش آنلاین درگیر نبودند اما پس از شیوع کرونا، آموزش مجازی و ترکیبی به یکی از بخش‌های مهم نظام آموزشی تبدیل شد و استفاده از فناوری‌های روز، فیلم‌های آموزشی، آموزش آنلاین و شبکه شاد در فرایند آموزش دانش‌آموزان جایگاه ویژه‌یافت.

تصمیم‌گیری درباره موبایل به شورای مدرسه سپرده شد

کربلایی با تأکید بر ضرورت افزایش اختیارات مدارس و دانش‌آموزان در چارچوب ضوابط آموزشی گفت: بر همین اساس در بازنگری آیین‌نامه اجرایی مدارس تلاش شد تصمیم‌گیری درباره همراه داشتن موبایل در مدرسه به شورای مدرسه واگذار شود تا متناسب با شرایط و نیازهای آموزشی هر مدرسه درباره آن تصمیم‌گیری شود.

چه دانش‌آموزانی اجازه بردن موبایل به مدرسه را دارند؟

وی توضیح داد: در شرایطی که مدرسه به دلایل آموزشی به استفاده از تلفن همراه نیاز داشته باشد برای مثال زمانی که معلم قصد دارد از روش‌های خاص آموزشی مانند آموزش معکوس استفاده کند، شورای مدرسه می‌تواند با تعیین ضوابط مشخص اجازه همراه داشتن تلفن همراه را برای دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی صادر کند.

عضو شورای عالی آموزش‌وپرورش تأکید کرد: البته استفاده از تلفن همراه نباید موجب اختلال در روند تدریس معلم و یادگیری دانش‌آموزان شود و مدارس باید آن را به دانش‌آموزان گوشزد کنند.

موبایل دانش‌آموزان در مدرسه کجا نگهداری می‌شود؟

کربلایی با اشاره به دغدغه خانواده‌ها درباره ارتباط با فرزندانشان در ساعات حضور در مدرسه بیان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته، آرامش خاطر والدین و دانش‌آموزان است. ممکن است خانواده‌ها به دلیل مسافت خانه تا مدرسه یا شرایط رفت‌وآمد دانش‌آموزان تمایل داشته باشند فرزندشان تلفن همراه به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی، مدرسه می‌تواند سازوکاری پیش‌بینی کند که دانش‌آموز هنگام ورود به مدرسه تلفن همراه خود را به دفتر یا محل مشخصی تحویل دهد و هنگام خروج آن را دریافت کند. همچنین اگر در جریان کلاس درس و با تشخیص معلم، استفاده از تلفن همراه برای یک فعالیت آموزشی ضرورت داشته باشد دانش‌آموز می‌تواند با هماهنگی مدرسه از آن استفاده کند.

این عضو شورای عالی آموزش‌وپرورش در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد جدید در این زمینه، استفاده هدفمند و مدیریت‌شده از فناوری در مدارس است به این معنا که تلفن همراه نه به‌صورت بدون ضابطه در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد و نه ظرفیت‌های آموزشی آن نادیده گرفته شود بلکه تصمیم‌گیری درباره نحوه حضور و استفاده از آن با توجه به شرایط هر مدرسه و نیازهای آموزشی انجام شود.

منبع: تسنیم



