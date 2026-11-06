حمله جدید ارتش پاکستان به افغانستان

همزمان با افزایش تنش‌ها میان اسلام‌آباد و کابل، گزارش‌ها از حمله ارتش پاکستان به مواضع مرزی طالبان در پی ناکام ماندن تلاش یک گروه مسلح برای عبور از مرز حکایت دارد؛ رویدادی که بار دیگر تنش‌های امنیتی میان دو کشور را افزایش داده است.

به گزارش تابناک، رسانه‌های پاکستانی از وقوع درگیری‌های تازه در مرز مشترک این کشور با افغانستان و حمله ارتش پاکستان به مواضع مرزی طالبان خبر دادند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، منابع امنیتی پاکستان مدعی شده‌اند که نیروهای این کشور تلاش یک گروه مسلح برای عبور از مرز را خنثی کرده‌اند؛ اما پس از این اقدام، نیروهای طالبان اقدام به تیراندازی کردند که با واکنش نظامیان پاکستانی همراه شد.

این منابع همچنین از هدف قرار گرفتن مواضع مرزی طالبان در جریان این درگیری خبر داده‌اند. تنش‌های مرزی میان پاکستان و افغانستان در ماه‌های اخیر بارها به تبادل آتش و حملات متقابل منجر شده است.

اسلام‌آباد مدعی است گروه‌های مسلح مخالف پاکستان از خاک افغانستان برای سازماندهی حملات استفاده می‌کنند و از مقام‌های طالبان خواسته است مانع فعالیت این گروه‌ها شوند. در مقابل، مقام‌های طالبان بارها تأکید کرده‌اند که اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود و اتهامات پاکستان درباره حمایت از گروه‌های مسلح را رد کرده‌اند. تداوم این اختلافات و درگیری‌های مرزی، روابط دو کشور را با چالش‌های امنیتی بیشتری مواجه کرده است. **تاکنون جزئیات مستقلی درباره میزان خسارات و تلفات احتمالی این درگیری منتشر نشده است.