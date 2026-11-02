تصویری از فوزیه فواد، ملکه مصری ایران در میانسالی

تصویری کمتر دیده شده از فوزیه فواد، ملکه مصری ایران را در میانسالی و در دهه ۵۰ شمسی مشاهده می کنید.

به گزارش تابناک؛ تصویری کمتر دیده شده از فوزیه فواد، ملکه مصری ایران را در میانسالی و در دهه ۵۰ شمسی مشاهده می کنید.