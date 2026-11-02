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تصویری از فوزیه فواد، ملکه مصری ایران در میانسالی

تصویری کمتر دیده شده از فوزیه فواد، ملکه مصری ایران را در میانسالی و در دهه ۵۰ شمسی مشاهده می کنید.

کد خبر: 100000186تاریخ انتشار: 18927 بازدید

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به گزارش تابناک؛ تصویری کمتر دیده شده از فوزیه فواد، ملکه مصری ایران را در میانسالی و در دهه ۵۰ شمسی مشاهده می کنید.

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ملکهمیانسالیفوزیه فواد

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نظرات بینندگان

حسين۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۹:۴۴

حالا کدومش هست؟

آیا۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۷:۳۱

خب آخه شما نباید بنویسید که در این تصور که دو نفر درش حضور دارن، فرد مورد نظر کدومه؟ نه؟

بنده خدا۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۷:۱۴

خدا لعنت کند خاندان منحوس پالانی را

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