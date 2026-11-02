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تصویری از فوزیه فواد، ملکه مصری ایران در میانسالی
تصویری کمتر دیده شده از فوزیه فواد، ملکه مصری ایران را در میانسالی و در دهه ۵۰ شمسی مشاهده می کنید.
به گزارش تابناک؛ تصویری کمتر دیده شده از فوزیه فواد، ملکه مصری ایران را در میانسالی و در دهه ۵۰ شمسی مشاهده می کنید.
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نظرات بینندگان
حالا کدومش هست؟
خب آخه شما نباید بنویسید که در این تصور که دو نفر درش حضور دارن، فرد مورد نظر کدومه؟ نه؟
خدا لعنت کند خاندان منحوس پالانی را
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