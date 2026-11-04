سقف وام نقدی بلو به ۴۰۰ میلیون تومان رسید

وام نقدی یکی از راه‌های مهم تأمین مالی برای افرادی است که در مقاطع مختلف به منابع مالی نیاز دارند. از تأمین هزینه‌های ضروری و مدیریت مخارج پیش‌بینی‌نشده گرفته تا خرید کالا و خدمات یا پوشش بخشی از هزینه‌های روزمره، دسترسی به وام می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت مالی داشته باشد.

شرایط دریافت وام نقدی بلو

سقف وام‌های نقدی بلو به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این افزایش به کاربران امکان می‌دهد در صورت برخورداری از شرایط لازم، برای دریافت وام با مبالغ بالاتر اقدام کنند.

کاربران بلو می‌توانند بدون نیاز به طی کردن فرایندهای پیچیده، درخواست وام خود را از طریق اپلیکیشن بلو ثبت کنند و همه مراحل آن را به‌صورت آنلاین انجام دهند. پس از تایید درخواست و تکمیل مراحل، مبلغ وام به حساب کاربر واریز می‌شود. به این ترتیب، فرایند درخواست تا دریافت وام، کاملا آنلاین و به سادگی انجام می‌شود.

سقف وام‌های نقدی بلو ۴۰۰ میلیون تومان است، اما مبلغ قابل دریافت برای هر کاربر به شکل متغیر ارائه می‌شود. این وام به صورت «با ضامن» و «بدون ضامن» به کسانی که امتیاز اعتباری آن‌ها از A1 تا C2 باشد تعلق می‌گیرد و بر اساس تعداد اقساطی که به موقع پرداخت کرده، امتیاز اعتباری و میانگین مانده موجودی ۳ ماهه تعیین می‌شود. میانگین مانده موجودی ۳ ماهه کاربر باید بالای ۳ میلیون تومان باشد. مدت زمان بازپرداخت اقساط ۱۲ ماه و سود این وام ۲۰ درصد است؛ البته امکان تسویه یک ماهه وام نقدی بدون سود نیز وجود دارد. اطلاعات بیشتر از شرایط دریافت وام نقدی را می‌توانید از این صفحه مطالعه کنید.

مراحل دریافت وام نقدی به این ترتیب است:

• وارد اپلیکیشن بلو شوید و به منوی وام بروید

• با انتخاب گزینه وام نقدی می‌توانید از فعال بودن یا غیرفعال بودن وام نقدی خود آگاه شوید

• در صورت فعال بودن وام نقدی، درخواست خود را ثبت کنید

• بعد از بررسی رتبه اعتباری و تایید قرارداد مبلغ وام به حساب شما واریز می‌شود

درخواست وام نقدی فرایند پیچیده‌ای ندارد و کاربران می‌توانند تمام مراحل دریافت تسهیلات را به‌صورت آنلاین و از طریق اپلیکیشن بلو انجام دهند. برای اطلاع از میزان وام قابل دریافت و ثبت درخواست، کافی است وارد اپلیکیشن بلو شوید و از بخش وام، شرایط اعتباری خود را بررسی کنید.







