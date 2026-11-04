گروه استان‌ها - استاندار کرمانشاه با ترسیم تصویری از ایستادگی ایران در برابر فشارهای خارجی، وحدت ملی را پشتوانه قدرت کشور در میدان و دیپلماسی دانست و گفت: ملت ایران با تکیه بر مکتب «هیهات مناالذله» نه در گذشته تسلیم زورگویی شده و نه امروز اجازه خواهد داد قدرت‌های سلطه‌گر برای این کشور تصمیم بگیرند.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، راهپیمایی ۱۳ آبان در کرمانشاه، صحنه اعلام مواضع صریح استاندار این استان درباره تقابل ایران با سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بود؛ مواضعی که از تأکید بر جایگاه منطقه‌ای ایران تا هشدار درباره پیامدهای هرگونه ماجراجویی نظامی را دربر می‌گرفت ،«منوچهر حبیبی» استاندار کرمانشاه امروز چهار شنبه در جمع راهپیمایان ۱۳ آبان با اشاره به سابقه تاریخی تقابل ملت ایران با آمریکا اظهار کرد: این رویارویی به امروز محدود نمی‌شود و از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آغاز شده و در دهه‌های بعد با شکل‌های مختلفی از توطئه، فشار و اقدامات خصمانه ادامه یافته است.



وی با بیان اینکه ملت ایران تجربه ایستادگی در برابر سخت‌ترین شرایط را دارد، افزود: مردم کشور در جنگ تحمیلی نخست ۱۰ هزار شهید تقدیم کردند و در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم نیز در برابر پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی دشمن ایستادند و اجازه ندادند اراده بیگانگان بر کشور تحمیل شود.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر نقش انسجام داخلی در قدرت ملی تصریح کرد: وحدت، متغیر مهم منطقه است و هیچ معادله‌ای بدون در نظر گرفتن جایگاه و منافع جمهوری اسلامی ایران قابلیت تحقق ندارد.



وی، میدان، خیابان و مذاکره را عرصه‌های جدا از یکدیگر ندانست و گفت: دیپلماسی امتداد اقتدار ملی است و خمیرمایه موفقیت در همه این عرصه‌ها، وحدت و انسجام ملی خواهد بود.

حبیبی با اشاره به نقش مردم در پشتیبانی از کشور، خاطرنشان کرد: خون شهدا امروز به ثمر نشسته و انسجام ملی به‌عنوان پشتوانه قدرت کشور در عرصه‌های مختلف عمل می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح کشور گفت: ارتش و سپاه گوش به فرمان فرماندهی هستند و هر سطحی از شرارت با پاسخ فوری و قاطع جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو خواهد شد.



استاندار کرمانشاه توان موشکی و پهپادی ایران را از مؤلفه‌های تأثیرگذار در تغییر معادلات منطقه‌ای عنوان کرد و افزود: ظرفیت‌های راهبردی کشور تنها به این توانمندی‌ها محدود نیست و جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های دیگری نیز برخوردار است.

وی با اشاره به جایگاه تنگه هرمز در معادلات منطقه‌ای اظهار کرد: بستن تنگه هرمز تنها یکی از ظرفیت‌های ایران است و این تنگه باز نخواهد شد، مگر آنکه شروط جمهوری اسلامی ایران عملیاتی شود.

حبیبی با خطاب قرار دادن آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار داد: تا زمانی که فرصت باقی است، باید از منطقه خارج شوند؛ چراکه امنیت یا باید برای همه برقرار باشد یا ناامنی دامنگیر همگان خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران از فرهنگ عزت و مقاومت الهام گرفته است، گفت: ملت ایران پیرو مکتب «هیهات مناالذله» است و همان‌گونه که در مقاطع مختلف تاریخی در برابر دشمنان ایستادگی کرده، امروز نیز زیر بار ظلم و زورگویی قدرت‌های سلطه‌گر نخواهد رفت.

حبیبی همچنین سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل را فرصتی برای طرح مواضع جمهوری اسلامی ایران و بیان انتقادها از سیاست‌های استکباری در عرصه بین‌المللی توصیف کرد.

وی در پایان، وحدت و همبستگی ملی را رمز عبور کشور از فشارها و تهدیدهای خارجی دانست و تأکید کرد: حفظ این انسجام، مهم‌ترین پشتوانه ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی دشمنان است.