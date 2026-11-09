گروه استان‌ها - با آغاز فصل بارش‌های پاییزی و زمستانی، عملیات هرس درختان خشک و آسیب‌دیده در نقاط مختلف سنندج با هدف پیشگیری از سقوط شاخه‌ها، ایمن‌سازی معابر و حفظ سلامت فضای سبز شهری در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، همزمان با آغاز فصل بارش‌های پاییزی و زمستانی، شهرداری سنندج عملیات هرس درختان خشک و آسیب‌دیده را در نقاط مختلف شهر آغاز کرده است؛ اقدامی پیشگیرانه که با هدف کاهش خطر سقوط شاخه‌ها و درختان در زمان وزش بادهای شدید و بارش باران و برف انجام می‌شود.

«میلاد پورانی» ، رئیس سازمان سیما و منظر شهرداری سنندج، با اشاره به ضرورت رسیدگی به وضعیت درختان شهری در آستانه فصل سرما اظهار کرد: با تغییر فصل و آغاز روزهای بارانی و برفی، یکی از اقدامات مهم مدیریت شهری برای حفظ ایمنی شهروندان، حذف شاخه‌های خشک و آسیب‌دیده درختان است.

وی افزود: این عملیات همزمان با آغاز فصل پاییز و با توجه به احتمال وقوع بادهای شدید و بارش‌های سنگین در نقاط مختلف شهر در دستور کار قرار گرفته تا از حوادث احتمالی ناشی از سقوط شاخه‌ها و درختان جلوگیری شود.

رئیس سازمان سیما و منظر شهرداری سنندج با اشاره به مزایای اجرای اصولی طرح هرس درختان گفت: جلوگیری از شکستن درختان هنگام بارش‌های سنگین، جوان‌سازی درختان و کاهش میزان مصرف سم در زمان سم‌پاشی از جمله مزایای این اقدام است.

پورانی تأکید کرد: هرس به‌موقع و اصولی علاوه بر حفظ سلامت درختان، به حذف شاخه‌های خشک و آسیب‌دیده کمک می‌کند و مانع تبدیل شدن آن‌ها به تهدیدی برای ایمنی شهروندان در شرایط نامساعد جوی می‌شود.

هرس اصولی؛ ضرورتی برای ایمنی و حفظ فضای سبز

هرس درختان شهری اگر در زمان مناسب و با رعایت اصول فنی انجام شود، علاوه بر حذف شاخه‌های خطرآفرین، به بهبود رشد، حفظ فرم طبیعی درختان و افزایش مقاومت آن‌ها در برابر شرایط محیطی کمک می‌کند.

اجرای این طرح در آستانه فصل سرما، بخشی از اقدامات پیشگیرانه مدیریت شهری برای کاهش مخاطرات احتمالی در خیابان‌ها، معابر و فضاهای عمومی سنندج است. در این میان، شهروندان نیز می‌توانند با شناسایی درختان و شاخه‌های خشک و اطلاع‌رسانی به واحدهای مربوطه، در پیشگیری از حوادث احتمالی مشارکت کنند.