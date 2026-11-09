تسریع در تکمیل تالار مرکزی سنندج در دستور کار قرار گرفت

گروه استان‌ها - در نشست مشترک مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان استان کردستان، آخرین وضعیت تالار مرکزی سنندج با محوریت تأمین اعتبار، رفع موانع اجرایی و تسریع در تکمیل این پروژه فرهنگی بررسی شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه تالار مرکزی سنندج، روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، با حضور جمعی از مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان اجرایی استان کردستان در محل این وزارتخانه برگزار شد.

در این نشست، «امیر قادری» ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان، «اکبر محمدی» ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، «علی‌اصغر دریایی» ، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، سرابی، مدیرکل امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، «حیدری‌خلیلی» ، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه، جمشیدی، مدیرکل دفتر طرح‌های عمرانی وزارتخانه و اسفندیار، معاون دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارتخانه حضور داشتند.

در جریان این جلسه، آخرین وضعیت اجرایی تالار مرکزی سنندج مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره راهکارهای تأمین اعتبار مورد نیاز، رفع موانع پیش‌روی اجرا و تسریع در روند تکمیل این پروژه فرهنگی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

تکمیل تالار مرکزی سنندج به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم زیرساختی حوزه فرهنگ و هنر استان، می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری و فراهم‌سازی امکانات مناسب‌تر برای هنرمندان و فعالان این حوزه را فراهم کند.

با این حال، تحقق این هدف در گرو تأمین به‌موقع اعتبارات و رفع موانع اجرایی پروژه است؛ موضوعی که در این نشست مورد تأکید و پیگیری قرار گرفت.