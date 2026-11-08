بررسی راهکارهای تکمیل کمربندی شرقی بیجار در شورای ترافیک کردستان

گروه استان‌ها - تکمیل و اتصال قطعات کمربندی شرقی بیجار و ارتقای ایمنی راه‌های این شهرستان در جلسه شورای ترافیک استان کردستان بررسی شد؛ نشستی که در آن از کاهش شمار جان‌باختگان حوادث رانندگی بیجار از حدود ۲۰ نفر در سال گذشته به ۱۶ نفر در سال جاری خبر داده شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، جلسه شورای ترافیک استان با محوریت بررسی مسائل و چالش‌های ترافیکی شهرستان بیجار و ارائه راهکارهای فنی برای تکمیل و اتصال قطعات کمربندی شرقی این شهر، با حضور فرماندار بیجار، معاون فرماندار، دبیر شورای ترافیک استان، شهردار و جمعی از مسئولان، کارشناسان و مشاوران حوزه راه در محل فرمانداری برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت پروژه کمربندی شرقی بیجار، موانع موجود در مسیر تکمیل آن و راهکارهای فنی و اجرایی برای اتصال قطعات مختلف این پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

حاضران همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به ملاحظات فنی و شرایط موجود، مطالبات مردمی را از جمله موضوعات مهم در تصمیم‌گیری و اجرای این طرح عنوان کردند.

کاهش تلفات جاده‌ای بیجار

بخش دیگری از این نشست به بررسی آمار تصادفات و تلفات جاده‌ای شهرستان اختصاص داشت.

بر اساس آمار ارائه‌شده، شمار جان‌باختگان حوادث رانندگی در شهرستان بیجار از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون به ۱۶ نفر رسیده است؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، نزدیک به ۲۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده بودند.

این آمار نشان‌دهنده کاهش تلفات جاده‌ای در سال جاری است؛ موضوعی که تحقق آن به تلاش مجموعه مدیریت شهرستان، شورای ترافیک، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای مسئول نسبت داده شد.

در این جلسه بر ضرورت تداوم روند کاهشی تلفات رانندگی از طریق ارتقای ایمنی راه‌ها، اصلاح نقاط حادثه‌خیز و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید شد.

در پایان نیز مقرر شد همکاری میان کمیته فنی شورای ترافیک استان، فرمانداری، شهرداری، اداره‌کل راهداری و سایر دستگاه‌های مرتبط برای بررسی کارشناسی گزینه‌های پیشنهادی و فراهم‌سازی زمینه اجرای راهکارهای مصوب ادامه یابد.

پس از پایان جلسه، حاضران با حضور در محدوده اجرای کمربندی شرقی بیجار، از نزدیک وضعیت موجود، چالش‌های مسیر و ملاحظات فنی مربوط به نحوه اتصال قطعات این پروژه را مورد بررسی قرار دادند.







