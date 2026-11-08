گروه استان‌ها - معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در نشست مشترک با مدیران آموزش و پرورش کردستان، بر تقویت فعالیت‌های تربیتی، توسعه نظارت میدانی، مهارت‌آموزی دانش‌آموزان و تکمیل اردوگاه‌های نیمه‌تمام تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، نشست مشترک شورای معاونین اداره‌کل آموزش و پرورش استان کردستان و معاونان پرورشی و فرهنگی مناطق ۱۶گانه استان، با حضور معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و جمعی از مدیران ارشد این وزارتخانه برگزار شد.

در این نشست که با حضور «صادق حسین‌زاده ملکی» ، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، «مکائیل باقری» ، مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارتخانه، «محمد قویدل» ، مشاور اجرایی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت و «سید فواد حسینی» ، مدیرکل آموزش و پرورش کردستان برگزار شد، مهم‌ترین چالش‌ها، راهبردها و برنامه‌های حوزه پرورشی و فرهنگی استان مورد بررسی قرار گرفت.

حسین‌زاده ملکی در این نشست با تأکید بر ضرورت بازشناسی مبانی تربیتی اظهار کرد: باید تعریف درست و دقیقی از حوزه پرورشی داشته باشیم و با استمرار فعالیت‌های گروهی و جمعی، مهارت‌های زندگی و اجتماعی را در وجود دانش‌آموزان نهادینه کنیم.

وی با اشاره به عزم وزارت آموزش و پرورش برای ارتقای کیفیت فعالیت‌های پرورشی افزود: تلاش می‌کنیم از تمامی ظرفیت‌های موجود برای اعتلای این حوزه استفاده کنیم و توسعه نظارت و فعالیت‌های میدانی را به‌عنوان یکی از ارکان مهم و اثربخش در دستور کار قرار داده‌ایم.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به محدودیت اعتبارات این حوزه تصریح کرد: اگرچه اعتبارات موجود متناسب با نیازهای واقعی نیست، اما تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی دقیق، منابع محدود را به بهترین شکل مدیریت کنیم تا فعالیت‌های تربیتی با کمترین آسیب مواجه شوند.

حسین‌زاده ملکی همچنین اردوهای دانش‌آموزی را فرصتی ارزشمند برای آموزش عملی مهارت‌ها دانست و بر ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اردوگاه‌های دانش‌آموزی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه اردوگاه‌ها از محورهای اصلی فعالیت‌های فرهنگی، هنری و قرآنی دانش‌آموزان هستند، خواستار توجه جدی به تکمیل این مراکز شد و تقویت طرح «نقشینه» را نیز به‌عنوان یکی از برنامه‌های محوری مهارت‌آموزی دانش‌آموزان مورد تأکید قرار داد.

در ادامه، مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان، با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و فرهنگی استان اظهار کرد: کردستان با برخورداری از سرمایه انسانی ارزشمند، مربیان دغدغه‌مند و دانش‌آموزان مستعد، ظرفیت‌های قابل توجهی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی دارد و مجموعه تعلیم و تربیت استان با تمام توان در مسیر تحقق اهداف سند تحول بنیادین حرکت می‌کند.

وی تحول واقعی در مدارس را نیازمند تغییر نگاه به مقوله پرورشی، تقویت تشکل‌های دانش‌آموزی و بهره‌گیری از خرد جمعی نخبگان و فرهنگیان دانست و افزود: تلاش می‌کنیم با اجرای برنامه‌های وزارتخانه، مدارس را به محیط‌هایی شاداب، پویا و امن برای رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان تبدیل کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان همچنین با تأکید بر ضرورت نگاه ویژه وزارتخانه به استان‌های مرزی و فرهنگی، خواستار حمایت بیشتر از پروژه‌های نیمه‌تمام اردوگاهی و افزایش اعتبارات حوزه پرورشی استان شد.

سپس نعمت‌الله مرادی، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کردستان، گزارشی از اقدامات و برنامه‌های اجراشده در مناطق ۱۶گانه استان ارائه کرد.

وی با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه نماز، قرآن، عترت، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مهارت‌آموزی گفت: مجموعه پرورشی استان با برنامه‌ریزی هدفمند و رویکرد میدانی تلاش کرده است با اجرای طرح‌های مختلف، به نیازهای نسل نوجوان پاسخ دهد.

مرادی در ادامه، دغدغه‌ها، موانع و پیشنهادهای راهبردی مناطق شانزده‌گانه را تشریح کرد و ابراز امیدواری کرد با حمایت مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش، زمینه رفع مشکلات و توسعه کیفی برنامه‌های پرورشی در استان فراهم شود.

این نشست با هدف هم‌افزایی میان مدیران ستادی و مناطق آموزشی، بررسی مسائل و چالش‌های موجود و ایجاد هماهنگی بیشتر برای اجرای برنامه‌های تربیتی و فرهنگی در مدارس استان کردستان برگزار شد.











