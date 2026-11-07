فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی نزدیک به یک سال پرحاشیه را پشت سر گذاشته و حالا که انتخابات این فدراسیون باطل شده، انتظار می‌رود که وضعیت این فدراسیون به درستی تعین تکلیف شود.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، نزدیک به یک سال از آغاز ریاست رضا نوری بر فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی می‌گذرد، اما این فدراسیون هنوز اقدام اثرگذاری برای توسعه ورزش در نظام آموزش عالی انجام نداده است. مرور عملکرد یک‌ساله فدراسیون، پس از فراز و نشیب‌های انتخاباتی، جز یک اعزام پرحاشیه به برزیل و کسب چند مدال کم‌ارزش چیز دیگری پیش روی ما نمی‌گذارد.

رضا نوری در زمستان ۱۴۰۴ با وعده‌های انتخاباتی و ادعای داشتن برنامه وارد فدراسیون شد. اما خیلی زود روشن شد که نه برنامه‌ای محوری برای هدایت این نهاد وجود دارد و نه عزمی برای اجرای طرحی نو در میدان دانشگاه‌ها. در ماه‌های ریاست ایشان، فدراسیون نه از کمیته همگانی و قهرمانی خبری داده، نه از کمیته مسابقات و داوران، و نه هیچ دستاورد مثبت و اثرگذاری به جامعه ورزش کشور عرضه کرده است.

این در حالی است که ظرفیت فراوان فدراسیون برای همراهی و هماهنگی با دیگر فدراسیون‌های کشور بر کسی پوشیده نیست؛ ظرفیتی که به‌جای بهره‌برداری، بلااستفاده مانده است. از سوی دیگر، انتخابات سال گذشته این فدراسیون در ۲۹ شهریور، با شکایت یکی از کاندیداها ابطال شده است. با توجه به این وضعیت، انتظار می‌رود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان امور دانشجویان هرچه زودتر برای ساماندهی فدراسیون اقدام کنند و سرپرستی آگاه به مسائل و جزئیات ورزش دانشگاهی را تعیین نمایند. ورزش دانشگاهی، با پشتوانه جامعه بزرگ دانشجویی، بیش از این تحمل بلاتکلیفی را ندارد.