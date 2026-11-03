به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی دو هفته‌ای می‌شود که رئیس ندارد و فقط شنیده‌ها حاکی از آن است که به زودی سرپرستی برای این فدراسیون گمارده خواهد شد تا برای برگزاری انتخاباتی جدید، تصمیم‌گیری شود.

البته پیش از هرچیزی، باید به این موضوع اشاره کرد که وزارت ورزش و جوانان از یک سو و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی دیگر، مدعی این هستند که طبق اختیاراتی که دارند، مسئول برگزاری انتخابات هستند و اساسنامه فدراسیون هم چنین اختیاری را به آنها می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد ابتدا باید پروسه اصلاح اساسنامه صورت بگیرد تا این فدراسیون از نابه‌سامانی خارج شود. حتی اگر قرار باشد یک سال فدراسیون با سرپرست اداره شود تا انتخابات ار با اصلاح اساسنامه، برگزار کنند، باید این اتفاق رقم بخورد.

با این حال، داستان این روزهای فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی از آنجا آغاز می‌شود که وزارت علوم خود انتخاباتی را برگزار کرد که از ابتدا با ابهامات جدی حقوقی مواجه بود. انتخاباتی که بر مبنای مقرراتی متفاوت از اساسنامه مصوب ۱۴۰۰ دولت برگزار شد و درباره شیوه احراز صلاحیت نامزدها نیز پرسش‌های متعددی وجود داشت. شاید حتی یک دانشجوی ترم اول حقوق هم با مشاهده این تعارضات، احتمال ابطال انتخابات در صورت شکایت را جدی می‌گرفت. اتفاقی که سرانجام رخ داد و با تأیید دادگاه تجدیدنظر، نتیجه انتخابات بی‌اعتبار شد.

آغاز شاهکار مدیریتی

وزارت علوم که خود مسئولیت برگزاری انتخابات را بر عهده داشت، اکنون با رضا نوری، فردی که با رأی اکثریت مجمع انتخاب شده بود، خداحافظی کرده و ظاهراً در اندیشه انتصاب سرپرستی جدید است؛ سرپرستی که قرار است دوباره فرایند انتخابات را برگزار کند! گویی مجموعه‌ای از اعضای مجمع، هیئت‌های استانی و فعالان ورزش دانشگاهی در سراسر کشور باید پیوسته منتظر باشند تا بحران تصمیم‌گیری در سازمان امور دانشجویان پایان یابد.

نکته مهم‌تر، ابهام حقوقی همین انتصاب احتمالی است. مطابق تبصره یک ماده ۱۳ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی، تعیین سرپرست در شرایط مشخصی از جمله عزل، استعفا، غیبت بیش از سه ماه یا منع ادامه فعالیت به موجب رأی مراجع ذی‌صلاح پیش‌بینی شده است. نوری نه استعفا داده و نه از سوی مجمع عزل شده است. البته ابطال قضایی انتخابات، وضعیت حقوقی ریاست او را تغییر داده، اما آیا این حکم دقیقاً از مصادیق منع ادامه فعالیت موضوع تبصره یادشده محسوب می‌شود؟ آیا وزارت علوم پیش از صدور حکم جدید، این موضوع و اساسنامه حاکم بر تعیین رئیس مجمع را به‌درستی بررسی کرده است؟

پروسه انتخاب سرپرست

چرا به‌جای افزودن یک انتصاب دیگر به زنجیره تصمیمات بحث‌برانگیز، امکان قانونی سپردن سرپرستی موقت به نوری، منتخب پیشین مجمع، بررسی نمی‌شود تا فرایند انتخابات جدید را مدیریت کند؟ این پرسش به معنای نادیده گرفتن حکم دادگاه نیست؛ مسئله آن است که وزارت علوم باید برای انتخاب یا کنار گذاشتن هر گزینه، دلیل حقوقی روشن ارائه کند، نه اینکه با تصمیمی شتاب‌زده زمینه اختلاف تازه‌ای فراهم سازد.

از همه جالب‌تر، وضعیت نمایندگی بین‌المللی فدراسیون است. فرض کنید فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های دانشگاهی (فیزو) درباره این تغییرات مدیریتی درخواست توضیح کند. چه پاسخی خواهیم داد؟ اینکه رئیس فدراسیون بر اساس یک مجموعه مقررات انتخاب شده، انتخابات او به حکم دادگاه باطل شده و اکنون قرار است بر مبنای مقرراتی که اعتبار و نسبت آن‌ها با اساسنامه مصوب دولت محل اختلاف است، سرپرست دیگری منصوب شود؟ آیا چنین توضیحی، به‌جای رفع ابهام، پرسش‌های تازه‌ای درباره استقلال و اعتبار ساختار مدیریتی فدراسیون ایجاد نخواهد کرد؟

به نظر می‌رسد وزیر علوم باید پیش از امضای هر حکم جدید، از مشاوران حقوقی خود بخواهد یک بار برای همیشه تکلیف اساسنامه حاکم، حدود اختیار انتصاب و پیامدهای حقوقی تصمیمات گذشته را روشن کنند. فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی بیش از آنکه به سرپرست جدید نیاز داشته باشد، به خروج از بن‌بست تصمیمات مدیریتی نیاز دارد. و چه طنز تلخی که فدراسیونی مستقر در بن‌بست هواپیمایی، هنوز منتظر مدیرانی است که بتوانند مسیر قانونی خروج از بن‌بست را پیدا کنند!