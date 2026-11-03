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تابناک
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واکنش حزب‌الله لبنان به ادعای دولت الجولانی

وابط عمومی حزب‌الله با صدور بیانیه‌ای بار دیگر هرگونه فعالیت این جنبش در سوریه را تکذیب کرد.

کد خبر: 100000413تاریخ انتشار: 3681 بازدید

حزب الله لبنان
به گزارش تابناک به نقل از المنار، حزب‌الله تصریح کرد: اتهامات مطرح‌شده در بیانیه نیروهای امنیت داخلی سوریه درباره ارتباط یک هسته ادعایی با حزب‌الله را از اساس رد کرده و مجدداً تأکید می‌کند که حزب‌الله هیچ‌گونه حضور یا ارتباطی در خاک سوریه ندارد و هیچ‌ ارتباطی با فعالیتی که امنیت و ثبات سوریه را خدشه‌دار کند، ندارد.

حزب‌الله تأکید کرد: تکرار این اتهامات و گنجاندن نام حزب‌الله در چنین پرونده‌هایی، تغییری در حقیقت موضع ثابت و روشنی که این حزب بارها اعلام کرده ایجاد نمی‌کند؛ قطب‌نمای حزب‌الله مقابله با دشمن اسرائیلی است که به تجاوزات خود علیه لبنان و سوریه شدت بخشیده و به اشغال اراضی آن‌ها ادامه می‌دهد.

طبق این بیانیه، رویارویی با دشمن اسرائیلی طرح‌های توسعه‌طلبانه آن، همچنان اولویت نخست حزب‌الله است که باید تلاش‌ها و مواضع، به دور از اتهاماتی که جز به منافع این دشمن خدمتی نمی‌کند، حول آن متحد شود.

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برچسب ها

سوریهلبنانحزب الله لبنانالجولانی

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