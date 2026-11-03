واکنش حزبالله لبنان به ادعای دولت الجولانی
وابط عمومی حزبالله با صدور بیانیهای بار دیگر هرگونه فعالیت این جنبش در سوریه را تکذیب کرد.
به گزارش تابناک به نقل از المنار، حزبالله تصریح کرد: اتهامات مطرحشده در بیانیه نیروهای امنیت داخلی سوریه درباره ارتباط یک هسته ادعایی با حزبالله را از اساس رد کرده و مجدداً تأکید میکند که حزبالله هیچگونه حضور یا ارتباطی در خاک سوریه ندارد و هیچ ارتباطی با فعالیتی که امنیت و ثبات سوریه را خدشهدار کند، ندارد.
حزبالله تأکید کرد: تکرار این اتهامات و گنجاندن نام حزبالله در چنین پروندههایی، تغییری در حقیقت موضع ثابت و روشنی که این حزب بارها اعلام کرده ایجاد نمیکند؛ قطبنمای حزبالله مقابله با دشمن اسرائیلی است که به تجاوزات خود علیه لبنان و سوریه شدت بخشیده و به اشغال اراضی آنها ادامه میدهد.
طبق این بیانیه، رویارویی با دشمن اسرائیلی طرحهای توسعهطلبانه آن، همچنان اولویت نخست حزبالله است که باید تلاشها و مواضع، به دور از اتهاماتی که جز به منافع این دشمن خدمتی نمیکند، حول آن متحد شود.
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