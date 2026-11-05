||23:18
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرزلزله‌ مسجدسلیمان را لرزاند
12690بازدید
۰

کودتای پارلمانی در اسرائیل؛ نخست‌وزیر جدید روی کار آمد

گادی آیزنکوت با رأی احزاب عربی در نهایت به ۶۷ کرسی کنست رژیم‌صهیونیستی رسید و مامور تشکیل دولت شد.

کد خبر: 4200074تاریخ انتشار: 12690 بازدید۰

۶bab۰۳f۳ZTp۳ZWJwfGY۶MzY۴NzYyMy۵۳ZWJwfGZ۱aTozNjQzNjIwfGw۶ZmF۸djox

به گزارش تابناک؛ گادی آیزنکوت با رأی احزاب عربی در نهایت به ۶۷ کرسی کنست رژیم‌صهیونیستی رسید و مامور تشکیل دولت شد.

بنا بر این گزارش؛ لحظاتی پیش، آرای احزاب اپوزوسیون به گادی آیزنکوت برای معرفی به عنوان مامور تشکیل دولت، به ۶۷ رسید و اکنون اسحاق هرتزوگ (رئیس‌جمهور اسرائیل) میتواند ابتدا آیزنکوت را به عنوان مامور تشکیل دولت اعلام کند. 

جدول زمانی تشکیل دولت جدید اسرائیل از اعلام نتایج تا احتمال انتخابات مجدد به شرح زیر است.

 نخستین نامزدی که مامور تشکیل دولت می‌شود، ۲۸ روز فرصت خواهد داشت و این مهلت می‌تواند ۱۴ روز دیگر تمدید شود. اگر نامزد نخست موفق به تشکیل دولت نشود، ماموریت به نامزد دوم واگذار می‌شود و او نیز ۲۸ روز فرصت خواهد داشت، اما با این تفاوت که این مهلت قابل تمدید نخواهد بود. در صورت ناکامی نامزد دوم، ماموریت تشکیل دولت برای ۲۱ روز به پارلمان منتقل می‌شود و در این مرحله، ۶۱ نماینده پارلمان میتوانند از یک نامزد سوم برای تشکیل دولت حمایت کنند و رئیس‌جمهور اسرائیل، ماموریت را برای مدت ۲ هفته به نامزد سوم واگذار خواهد کرد. اگر نامزد سوم نیز در مهلت تعیین‌شده موفق به تشکیل دولت نشود، پارلمان منحل خواهد شد و باید ظرف ۹۰ روز انتخابات جدید برگزار شود.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

اسرائیلنخست وزیر اسرائیلگادی آیزنکوت

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.