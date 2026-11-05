به گزارش تابناک؛ گادی آیزنکوت با رأی احزاب عربی در نهایت به ۶۷ کرسی کنست رژیم‌صهیونیستی رسید و مامور تشکیل دولت شد.

بنا بر این گزارش؛ لحظاتی پیش، آرای احزاب اپوزوسیون به گادی آیزنکوت برای معرفی به عنوان مامور تشکیل دولت، به ۶۷ رسید و اکنون اسحاق هرتزوگ (رئیس‌جمهور اسرائیل) میتواند ابتدا آیزنکوت را به عنوان مامور تشکیل دولت اعلام کند.

جدول زمانی تشکیل دولت جدید اسرائیل از اعلام نتایج تا احتمال انتخابات مجدد به شرح زیر است.

نخستین نامزدی که مامور تشکیل دولت می‌شود، ۲۸ روز فرصت خواهد داشت و این مهلت می‌تواند ۱۴ روز دیگر تمدید شود. اگر نامزد نخست موفق به تشکیل دولت نشود، ماموریت به نامزد دوم واگذار می‌شود و او نیز ۲۸ روز فرصت خواهد داشت، اما با این تفاوت که این مهلت قابل تمدید نخواهد بود. در صورت ناکامی نامزد دوم، ماموریت تشکیل دولت برای ۲۱ روز به پارلمان منتقل می‌شود و در این مرحله، ۶۱ نماینده پارلمان میتوانند از یک نامزد سوم برای تشکیل دولت حمایت کنند و رئیس‌جمهور اسرائیل، ماموریت را برای مدت ۲ هفته به نامزد سوم واگذار خواهد کرد. اگر نامزد سوم نیز در مهلت تعیین‌شده موفق به تشکیل دولت نشود، پارلمان منحل خواهد شد و باید ظرف ۹۰ روز انتخابات جدید برگزار شود.