مرگ زن ۶۰ ساله در حمله سگ شکاری
در پی جانباختن یک زن ۶۰ ساله بر اثر حمله سگ شکاری در بردسیر، دستگاه قضایی وارد عمل شد و دستور دستگیری متولی نگهداری حیوان را صادر کرد.
به گزارش تابناک؛ عماد بنیاسدی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بردسیر از تشکیل پرونده قضایی در پی حمله یک سگ شکاری به بانوی معلم بازنشسته ۶۰ ساله و جانباختن وی خبر داد و گفت: با دستور بازپرس دادسرای شهرستان، دستور دستگیری فرد مسئول نگهداری این حیوان صادر شده است.
وی با ابراز تأسف و تسلیت به خانواده متوفی، با اشاره به مسئولیت قانونی متولیان نگهداری حیوانات، اظهار کرد: مطابق ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی، متصرف حیوانی که از احتمال حمله آن آگاهی دارد، موظف به مراقبت و نگهداری از آن است و در صورت سهلانگاری و ورود خسارت به دیگران، مسئولیت قانونی خواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بردسیر افزود: همچنین بر اساس ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی، چنانچه قتل غیرعمد در اثر بیاحتیاطی، بیمبالاتی یا عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب با احراز شرایط قانونی به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم محکوم خواهد شد.
دستور دستگیری متولی نگهداری سگ شکاری در بردسیر
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بردسیر با اشاره به پیگیری قضایی این حادثه تصریح کرد: در ارتباط با این واقعه پرونده قضایی تشکیل شده و در حال رسیدگی است و با دستور بازپرس دادسرای شهرستان، دستور دستگیری فردی که مسئولیت نگهداری حیوان را بر عهده داشته، صادر شده است.
بنیاسدی با هشدار به افرادی که در باغها و سایر اماکن برای حفاظت و نگهبانی اقدام به نگهداری حیوانات میکنند، تأکید کرد: مالکان و متولیان نگهداری حیوانات باید تمهیدات لازم را بهگونهای فراهم کنند که حیوان امکان حمله و آسیبرساندن به افراد را نداشته باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ جان و سلامت شهروندان از اهمیت ویژهای برخوردار است و نگهداری حیوانات مستلزم رعایت الزامات قانونی و ایمنی است؛ در غیر این صورت، با افراد متخلف مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.
منبع: تسنیم
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نظرات بینندگان
نگهداری سگ در اماکن شهری و روستایی و سگگردانی معضل بزرگی برای مردم شده است باید مجازات سنگین برای افرادی که سگ ها را در محیط زندگی دیگران رها میکنند
خدابیامرزتش روحش شادودرآرامش ابدی وقرین رحمت الهی خدابه بازماندگانش صبربده این اولین خبرنیست آخرین خبرهم نیست هرساله شاهدحمله ی سگها به افرادجامعه ازجمله کودکان هستیم بایدیه فکراساسی بشه
مسأله سگهای ولگردوبی صاحب خیلی مهمه باشروع فصل سرماشاهدورودبقیه سگ سانان به حریم شهرهاوشهرکهاهستیم دربرخی شهرکهای تهران روباه وشغال علاوه برسگ و گربه دیده میشوندوبرخی شهرهاگرگهاهم به حریم شهرهاوزباله گردی می آیند
اگر از سگ برای نگهبانی استفاده میشود باید در محیط های بسته و جاهایی که به دورش حصار هست استفاده شود آن هم پیش رهاسازی باید از خالی بودن محیط از افراد و بسته بودن درب ها اطمینان حاصل کرد نباید در محیط های باز هیچ سگی را رها کرد
پردیس تهران پر از سگ و روباه هست و باغذایی که افراد میدهند روز به روز تعدادشان بیشتر میشه - باتوجه به کمبود حمل و نقل عمومی در برخی ساعات تردد برای افراد ترسناک هست
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