علیرضا دبیر: حضرت عباسی جفتش طلا بود!

علیرضا دبیر بعد از کسب دو مدال برنز توسط حسن یزدانی و رحمان عموزاد، جمله‌ای معنادار درباره ارزش این دو مدال به زبان آورد: «حضرت عباسی جفتش طلا بود!»
کد خبر: ۳۰۰۰۸۴۲۹
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علیرضا دبیر: حضرت عباسی جفتش طلا بود!

به گزارش تابناک، رقابت‌های امروز کشتی آزاد قهرمانی جهان در آستانه قزاقستان با کسب دو مدال برنز برای تیم ملی ایران به پایان رسید؛ جایی که رحمان عموزاد و حسن یزدانی موفق شدند در دیدارهای رده‌بندی مقابل دو کشتی‌گیر قدرتمند روس‌الاصل که برای بلغارستان و بحرین به میدان می‌رفتند، به پیروزی برسند و دو مدال ارزشمند را برای ایران به ارمغان بیاورند. نتایجی که باعث شد تیم ملی کشتی آزاد ایران همچنان شانس خود را برای کسب عنوان قهرمانی تیمی حفظ کند.

با این حال، این دو مدال برنز می‌توانستند رنگ دیگری داشته باشند و حتی به طلا تبدیل شوند. هر دو ستاره ایران در مبارزات قبلی خود شکست‌هایی بحث‌برانگیز را تجربه کردند؛ رحمان عموزاد در ثانیه‌های پایانی مبارزه با حریف ارمنستانی نتیجه را واگذار کرد و حسن یزدانی نیز در جدال با آرش یوشیدا، در حالی که کشتی‌گیر ژاپنی تسلط کاملی بر مبارزه نداشت، دو امتیاز حساس به حریف داد و شکست خورد.

با این وجود، هر دو ملی‌پوش ایران با بازگشتی مقتدرانه در جدول شانس مجدد و دیدار رده‌بندی، مسابقات را با مدال برنز به پایان رساندند.

در این میان، واکنش علیرضا دبیر به کسب این دو مدال نیز جالب توجه بود. وقتی از رئیس فدراسیون کشتی درباره مدال‌های برنز یزدانی و عموزاد سؤال شد، او در پاسخی کوتاه و معنادار گفت: «حضرت عباسی جفتش طلا بود، بامبول درآوردند.» اظهارنظری که به نظر می‌رسید کنایه‌ای به قضاوت داوران در مبارزات این دو ستاره باشد؛ دبیر معتقد است اگر تصمیمات داوری به شکل دیگری رقم می‌خورد، هم حسن یزدانی و هم رحمان عموزاد می‌توانستند به جای مدال برنز، روی سکوی قهرمانی جهان بایستند.

منبع: ورزش سه

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علیرضا دبیرکشتی آزادرحمان عموزادحسن یزدانیمدال برنزقهرمانی جهان
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