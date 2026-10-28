واریز معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی آغاز شد

به گزارش تابناک؛ سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که معوقات مربوط به مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان، از روز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه پرداخت می‌شود.

این سازمان با عذرخواهی از تأخیر پیش‌آمده در پرداخت معوقات، علت آن را محدودیت‌های تأمین منابع مالی و شرایط دشوار ناشی از ناترازی منابع و مصارف اعلام کرده است.

جزئیات زمان‌بندی واریز معوقات بازنشستگان

بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت معوقات بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر از امروز آغاز شده است. واریز مبالغ برای افرادی که حقوق خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند، از عصر چهارشنبه آغاز می‌شود و به‌تدریج و بر اساس حروف الفبا تا پایان روز شنبه ادامه خواهد داشت.

همچنین پرداخت معوقات مستمری‌بگیرانی که حقوق خود را از سایر بانک‌های عامل دریافت می‌کنند، از صبح چهارشنبه آغاز شده است.

پیش از این نیز معوقات مربوط به مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در شهریورماه پرداخت شده بود.

توصیه تأمین اجتماعی به بازنشستگان درباره پیامک واریز

سازمان تأمین اجتماعی از بازنشستگان خواسته است در صورت دریافت نکردن پیامک بانکی، موجودی حساب خود را بررسی کنند.

تأکید نماینده بازنشستگان بر ضرورت پرداخت معوقات

علی دهقان‌کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی تهران، پیش‌تر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس درباره وضعیت پرداخت معوقات اعلام کرده بود که با وجود اعلام پایان پرداخت مطالبات فروردین‌ماه، بر اساس گزارش‌های موجود، برخی بانک‌ها هنوز پرداخت‌های مربوط را انجام نداده‌اند و این موضوع نیازمند پیگیری است.

وی همچنین با اشاره به معوقات اردیبهشت‌ماه گفته بود که موضوع تأمین منابع مالی در حال پیگیری است و طبق اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار است بانک برای تأمین منابع مورد نیاز به سازمان تأمین اجتماعی وام پرداخت کند.

دهقان‌کیا با تأکید بر ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات بازنشستگان، هشدار داده بود که تأخیر در پرداخت معوقات و کاهش قدرت خرید، فشار بیشتری بر این قشر وارد می‌کند و بازنشستگان نمی‌توانند بیش از این منتظر دریافت مطالبات خود بمانند.

منبع: فارس