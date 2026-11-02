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تابناک
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5328بازدید

خبر جدید تأمین اجتماعی درباره معوقات بازنشستگان

سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان تکمیل شد.

کد خبر: 100000202تاریخ انتشار: 5328 بازدید

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به گزارش تابناک، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: پرداخت این بخش از معوقات ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی از روز چهارشنبه ششم آبان‌ماه آغاز و امروز دوشنبه ۱۱ آبان به پایان رسید.

گفتنی است پیشتر، معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز در شهریورماه پرداخت شد.

در این اطلاعیه با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، تامین اجتماعی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواسته در صورت عدم دریافت پیامک بانکی، موجودی حساب خود را بررسی کنند.

سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.

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برچسب ها

مستمری بگیرانپرداخت معوقاتبازنشستگان تامین اجتماعی

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نظرات بینندگان

علی۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۰۶:۵۳

دیروز لاستیک خودرو ایرانی عوض کردم ۵۶ میلیون تومان این افزایش حقوق و معوقه هیچ ارزشی ندارد دو ماه پیش باطری عوض کردم ۹میلیون و هشتصد بیمه بدنه و ثالث ۲۰ میلیون روغن ۶ میلیون و پانصد و ...

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۷:۳۹

بله بالاخره بعد از پنج ماه ونیم دادند با ارزشی بسیار کمتر از زمان مقرر

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۷:۳۹

بله بالاخره بعد از پنج ماه ونیم دادند با ارزشی بسیار کمتر از زمان مقرر

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۷:۳۸

بله بالاخره بعد از پنج ماه ونیم دادند با ارزشی بسیار کمتر از زمان مقرر

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۷:۳۸

بله بالاخره بعد از پنج ماه ونیم دادند با ارزشی بسیار کمتر از زمان مقرر

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