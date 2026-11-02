خبر جدید تأمین اجتماعی درباره معوقات بازنشستگان
سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که پرداخت معوقات مابهالتفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسبسازی مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمریبگیران این سازمان تکمیل شد.
به گزارش تابناک، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: پرداخت این بخش از معوقات ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر تأمین اجتماعی از روز چهارشنبه ششم آبانماه آغاز و امروز دوشنبه ۱۱ آبان به پایان رسید.
گفتنی است پیشتر، معوقات مابهالتفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسبسازی مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمریبگیران نیز در شهریورماه پرداخت شد.
در این اطلاعیه با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، تامین اجتماعی از بازنشستگان و مستمریبگیران خواسته در صورت عدم دریافت پیامک بانکی، موجودی حساب خود را بررسی کنند.
سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.
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نظرات بینندگان
دیروز لاستیک خودرو ایرانی عوض کردم ۵۶ میلیون تومان این افزایش حقوق و معوقه هیچ ارزشی ندارد دو ماه پیش باطری عوض کردم ۹میلیون و هشتصد بیمه بدنه و ثالث ۲۰ میلیون روغن ۶ میلیون و پانصد و ...
بله بالاخره بعد از پنج ماه ونیم دادند با ارزشی بسیار کمتر از زمان مقرر
بله بالاخره بعد از پنج ماه ونیم دادند با ارزشی بسیار کمتر از زمان مقرر
بله بالاخره بعد از پنج ماه ونیم دادند با ارزشی بسیار کمتر از زمان مقرر
بله بالاخره بعد از پنج ماه ونیم دادند با ارزشی بسیار کمتر از زمان مقرر
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