هشدار سیلاب، ریزش سنگ و خسارت کشاورزی در مازندران
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اعلام تشدید فعالیت سامانه بارشی در مناطق غربی استان نسبت به آبگرفتگی و طغیان رودخانهها هشدار داد.
به گزارش تابناک، حسینعلی محمدی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۵ هواشناسی مازندران اظهار کرد: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، از بعدازظهر دوشنبه ۱۱ آبان تا اواخر وقت سهشنبه ۱۲ آبان، مناطق غربی استان، دامنهها و ارتفاعات تحت تأثیر فعالیت سامانه بارشی قرار میگیرند.
وی افزود: بارشهای رگباری، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید، کاهش دما و احتمال تگرگ در برخی مناطق از پیامدهای فعالیت این سامانه خواهد بود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با تشریح مخاطرات احتمالی این شرایط جوی گفت: آبگرفتگی معابر بهویژه زیرگذرها، بالا آمدن آب رودخانهها و مسیلها، کاهش دید افقی، لغزندگی جادهها و ریزش سنگ در محورهای کوهستانی از جمله مخاطرات پیشبینیشده است.
محمدی احتمال خسارت به سازههای کممقاوم و سستبنیان و همچنین محصولات کشاورزی را از دیگر پیامدهای این سامانه برشمرد و نسبت به وقوع صاعقه و تگرگ در برخی نقاط هشدار داد.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان و مسافران خاطرنشان کرد: در مدت فعالیت این سامانه از توقف، اسکان و برپایی چادر در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها خودداری شود و مردم از ترددهای غیرضروری در جادهها، بهویژه محورهای کوهستانی، پرهیز کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران همچنین از شهروندان و گردشگران خواست از انجام فعالیتهای طبیعتگردی، کوهنوردی و حضور در ارتفاعات خودداری کرده و در زمان وقوع رعدوبرق از قرار گرفتن در فضای باز، زیر درختان و مناطق مرتفع بپرهیزند.
محمدی با اشاره به ضرورت ایمنسازی سازههای موقت و کممقاوم، بر لزوم توجه به وضعیت استحکام این سازهها پیش از تشدید شرایط جوی تأکید کرد.
وی در ادامه از دستگاههای اجرایی، فرمانداریها، شهرداریها، دهیاریها، اداره کل راهداری و حملونقل جادهای و نیروهای امدادی و خدماترسان خواست با افزایش سطح آمادگی، اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران پایش مستمر رودخانهها، مسیلها، زیرگذرها، نقاط حادثهخیز و محورهای کوهستانی را ضروری دانست و گفت: تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای مقابله با حوادث احتمالی باید در حالت آمادهباش قرار گیرد.
محمدی در پایان با تأکید بر جدی گرفتن هشدار سطح نارنجی تصریح کرد: با توجه به احتمال بروز مخاطرات جوی، رعایت توصیههای ایمنی و پرهیز از رفتارهای پرخطر نقش مهمی در حفاظت از جان شهروندان و مسافران و کاهش خسارات احتمالی دارد.
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نظرات بینندگان
این هشدارها باید به خیانتکارانی داده شود که مدام تیشه به ریشه محیط زیست ایران در هر زمان و مکان به بهانه های مختلف می زنند و باعث ایجاد بلایای عظمایی می شوند که هم روزافزون هست و هم پایان ناپذیر.
مثل زخمی کاری که در بدن جاندار زنده ای ایجاد می شود که دیگر بهبودی ندارد و هر روز هم بدتر می شود!!
زخمی کردن محیط زیست هم همین نتیجه وحشتناک را در پی دارد!!!
که باعث نابودی حرث ونسل و تمام داشته های مادی انسان می گردد.هم بتدریج و هم بصورت ناگهانی ولی مستمر و دایم وبدون امکان پیشگیری و یا کاهش ان!!!
مانند رخنه ای که در سدی ایجاد شده که قابلیت جلوگیری و تعمیر ندارد و هر روز هم زیادتر می شود!!!
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