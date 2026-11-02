هشدار سیلاب، ریزش سنگ و خسارت کشاورزی در مازندران

به گزارش تابناک، حسینعلی محمدی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۵ هواشناسی مازندران اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، از بعدازظهر دوشنبه ۱۱ آبان تا اواخر وقت سه‌شنبه ۱۲ آبان، مناطق غربی استان، دامنه‌ها و ارتفاعات تحت تأثیر فعالیت سامانه بارشی قرار می‌گیرند.



وی افزود: بارش‌های رگباری، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید، کاهش دما و احتمال تگرگ در برخی مناطق از پیامدهای فعالیت این سامانه خواهد بود.



مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با تشریح مخاطرات احتمالی این شرایط جوی گفت: آب‌گرفتگی معابر به‌ویژه زیرگذرها، بالا آمدن آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، کاهش دید افقی، لغزندگی جاده‌ها و ریزش سنگ در محورهای کوهستانی از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.



محمدی احتمال خسارت به سازه‌های کم‌مقاوم و سست‌بنیان و همچنین محصولات کشاورزی را از دیگر پیامدهای این سامانه برشمرد و نسبت به وقوع صاعقه و تگرگ در برخی نقاط هشدار داد.



وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان و مسافران خاطرنشان کرد: در مدت فعالیت این سامانه از توقف، اسکان و برپایی چادر در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری شود و مردم از ترددهای غیرضروری در جاده‌ها، به‌ویژه محورهای کوهستانی، پرهیز کنند.



مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران همچنین از شهروندان و گردشگران خواست از انجام فعالیت‌های طبیعت‌گردی، کوهنوردی و حضور در ارتفاعات خودداری کرده و در زمان وقوع رعدوبرق از قرار گرفتن در فضای باز، زیر درختان و مناطق مرتفع بپرهیزند.



محمدی با اشاره به ضرورت ایمن‌سازی سازه‌های موقت و کم‌مقاوم، بر لزوم توجه به وضعیت استحکام این سازه‌ها پیش از تشدید شرایط جوی تأکید کرد.



وی در ادامه از دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و نیروهای امدادی و خدمات‌رسان خواست با افزایش سطح آمادگی، اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.



مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران پایش مستمر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، زیرگذرها، نقاط حادثه‌خیز و محورهای کوهستانی را ضروری دانست و گفت: تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای مقابله با حوادث احتمالی باید در حالت آماده‌باش قرار گیرد.



محمدی در پایان با تأکید بر جدی گرفتن هشدار سطح نارنجی تصریح کرد: با توجه به احتمال بروز مخاطرات جوی، رعایت توصیه‌های ایمنی و پرهیز از رفتارهای پرخطر نقش مهمی در حفاظت از جان شهروندان و مسافران و کاهش خسارات احتمالی دارد.





