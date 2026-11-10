عکس: نخستین برف پاییزی در تبریز

با فرارسیدن سردترین روزهای فصل پاییز، نخستین برف فصل بر تبریز نشست؛ برف‌باران زودهنگامی که چهره این کلان‌شهر تاریخی آذربایجان را سپیدپوش کرد و هوای پاییزی را به زمستانی زودرس بدل ساخت.