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عکس: نخستین برف پاییزی در تبریز
با فرارسیدن سردترین روزهای فصل پاییز، نخستین برف فصل بر تبریز نشست؛ برفباران زودهنگامی که چهره این کلانشهر تاریخی آذربایجان را سپیدپوش کرد و هوای پاییزی را به زمستانی زودرس بدل ساخت.
با فرارسیدن سردترین روزهای فصل پاییز، نخستین برف فصل بر تبریز نشست؛ برفباران زودهنگامی که چهره این کلانشهر تاریخی آذربایجان را سپیدپوش کرد و هوای پاییزی را به زمستانی زودرس بدل ساخت.
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