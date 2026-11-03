هشدار ارتش: آماده پاسخ به هر تهدیدی هستیم

معاون اجرایی ارتش با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح برای مقابله با تهدیدهای احتمالی اعلام کرد ارتش در هر سطحی از تهدید، آماده پاسخ به دشمن است.

به گزارش تابناک، امیر سرتیپ شیخ معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه بیست و پنجمین دوره معارف جنگ شهید صیاد شیرازی در دانشگاه هوایی شهید ستاری، با اشاره به نقش نیروی هوایی ارتش در جنگ تحمیلی اظهار داشت: نیروهای نظامی بر اساس اصول، منطق، تکنیک و تاکتیک در جنگ عمل می‌کنند، نیروی هوایی الهی جمهوری اسلامی ایران در این جنگ با تاکتیک‌های اصولی و متناسب با تهدید ،ظرفیت‌های سازمانی خود را حفظ کرد و با شجاعت خلبانان توانست صحنه‌هایی را خلق کند که برآوردهای دشمن را به هم بزند.

وی با گرامیداشت یاد اسطوره‌هایی چون شهید کاظمی و دیگر شهدای نیروی هوایی، تصریح کرد: تحولی که این عزیزان در تاکتیک های هوایی ایجاد کردند، به طور قطع در تاریخ ثبت و به عنوان یک تاکتیک نامتقارن در دانشگاه‌های دنیا تدریس خواهد شد.

معاون اجرایی ارتش خاطرنشان کرد: نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با درایت و خردمندی و با صیانت از داشته‌های خود، در مقابله با دشمن به گونه‌ای عمل کرد که امروز ظرفیت‌های این نیرو در مقابله با تهدیدهای آینده کماکان حفظ و حاضر بکار است.

وی با تأکید بر اینکه اختلاف سطح فناوری اتخاذ راهبردهای خلاقانه‌ای را سبب می شود که قابلت‌ها بی تاثیر نماید گفت قاعده چشم اسفندیار در عدم تقارن فناوری محور اصلی تاکتیک های صحنه نبرد است. نیروی هوایی در این قسمت بحمدلله نمره قابل قبولی دریافت کرده که در آکادمی‌های نظامی دنیا در آینده به طور قطع به آن پرداخته خواهد شد.

امیر سرتیپ شیخ با اشاره به وظیفه ذاتی نظامیان گفت: ما نظامی‌ها هیچ‌وقت تهدید را تحلیل سیاسی نمی‌کنیم. این فرمایش امام شهید است که وظیفه ما نظامی‌ها آمادگی برای دفاع است. ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح، آمادگی صددرصد برای پاسخ به دشمن در هر سطحی از تهدید را دارند و الان انگشت به ماشه آماده‌اند تا تکلیف خود را انجام دهند.

وی با اشاره به نقش پشتیبانی نیروهای مسلح از دیپلماسی کشور تصریح کرد: ما نظامی‌ها پشت سر دیپلماسی حرکت می‌کنیم و مشت دیپلمات ها را برای چانه زنی پر می کنیم تا در میز مذاکره با قدرت ظاهر شوند و این بزرگ‌ترین وظیفه نیروهای مسلح است، ان‌شاالله نصرت و پیروزی وفق وعده الهی محقق می شود.