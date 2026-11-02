علیرضا تابش دبیر جشنواره فیلم فجر شد

به گزارش تابناک، درحالی که بر اساس حکم سال گذشته منوچهر شاهسواری این تصور وجود داشت که دبیری او برای سومین سال پیاپی ادامه می‌یابد، سرانجام دو ماه پس از اعلام رییس سازمان سینمایی برای تغییر دبیر جشنواره در نشست خبری‌اش، دبیر جشنواره امسال انتخاب شد.



براساس اعلام اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، علیرضا تابش دبیری دوره چهل و پنجم فیلم فجر را برعهده دارد.



در حکم رائد فریدزاده، رییس سازمان سینمایی خطاب به دبیر چهل‌ و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر آمده است:« نظر به سوابق، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی درحوزه سینما و صنعت تصویر به موجب این حکم به عنوان دبیر چهل و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر منصوب می‌شوید.

امید می رود با بهره گیری از تجارب دوره های پیشین، تعامل، همفکری و همدلی با خانواده شریف سینما، همسو با سیاست ها و راهبردهای کلان دولت چهاردهم در حوزه فرهنگ و هنر، موفق باشید.

شایسته است جشنواره ملی فیلم فجرِ این دوره در نمایش استقامت سرافرازانه ملت عزیز و نجیب ایران طی جنگ های تحمیلی اخیر نقش تاثیرگذار خود را ایفا کند.

بی تردید تحقق این اهداف با استعانت از پروردگار یکتا، همراهی و همیاری جامعه بزرگ سینمایی، نهادها و موسسات مرتبط میسر خواهد شد.

توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه الهی در خدمت به سینمای پر افتخار میهن عزیزمان و برپایی با شکوه این رویداد مهم ملی خواستارم.»



رییس سازمان سینمایی همچنین با قدردانی از زحمات دبیر دو دوره گذشته جشنواره ملی فیلم فجر نوشت: «صمیمانه از زحمات بی شائبه برادر عزیز و ارجمند جناب آقای منوچهر شاهسواری در طی مسئولیت برگزاری دو دوره پیشین جشنواره که زمینه رشد و اعتلای سینمای کشورمان را فراهم ساخت سپاسگزارم و از خداوند متعال برای ایشان توفیق روزافزون و سلامتی مسئلت دارم.»



علیرضا تابش از مدیران با سابقه فرهنگی و سینمایی کشور که مدیریت هفت ساله بنیاد سینمایی فارابی را عهده دار بوده است، دبیری سه دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان و دو دوره دبیری جشنواره چند رسانه ای میراث فرهنگی و عضویت در شورای سیاست‌گذاری این جشنواره از دوره نخست تا چهارم را در کارنامه دارد.



بنیان‌گذاری المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران و تداوم این رویداد تا نهمین دوره، عضویت در شوراهای سیاست‌گذاری چندین دوره جشنواره ملی فیلم فجر و جشنواره جهانی فیلم فجر، شورای سیاست‌گذاری جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، هیئت امنای انجمن سینمای جوانان ایران، هیئت امنای موزه ملی سینما و هیئت امنای مدرسه ملی سینما، از دیگر سوابق او در حوزه سینماست.



تابش همچنین سابقه فعالیت در مطبوعات تخصصی سینما به‌عنوان مسئول فصلنامه سینمایی «فارابی» و ماهنامه «فیلم‌نگار» را دارد و عضو گروه تخصصی سینمای فرهنگستان هنر بوده است.



در طول ۴۵ دوره‌ برگزار شده‌ جشنواره فیلم فجر حسین وخشوری، سیدمحمد بهشتی، مهدی فریدزاده، عزت‌الله ضرغامی، سیف‌الله داد، محمدمهدی عسگرپور، علیرضا رضاداد، مجید شاه‌حسینی، مهدی مسعودشاهی، محمد خزاعی، محمدرضا عباسیان، محمد حیدری، ابراهیم داروغه‌زاده، محمدمهدی طباطبایی‌نژاد، مسعود نقاش‌زاده، مجتبی امینی و منوچهر شاهسواری نام‌هایی هستند که مسئولیت این رویداد را در مقام دبیر پذیرفتند.

اولین دوره جشنواره فیلم فجر در سال ۱۳۶۱ به دبیری حسین وخشوری برگزار شد که او مدتی قبل از دنیا رفت.



منبع: ایسنا

