مخالفت روسیه و چین با برگزاری نشست شورای امنیت علیه ایران

به گزارش تابناک، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده امریکا و سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را برای ارجاع این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل با ۲۳ رای موافق، ۸ رای ممتنع و ۳ رای مخالف تصویب کرد.

امریکا و سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان با ثبت پیش‌نویس قطعنامه ضدایرانی در دبیرخانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اصرار بر رویکردهای شکست‌خورده خود، بار دیگر بی‌طرفی شورای حکام را در برابر فشارهای سیاسی غرب به آزمون گذاشتند.

مخالفت روسیه و چین و رای گیری برای تشکیل نشست

برگزاری این نشست شورای امنیت در پی مخالفت روسیه و چین، به رای گذاشته شد و در این رای گیری رویه ‌ای که حق وتو در آن اعمال نمی شود، برگزاری این نشست با ۱۱ رای موافق، ۲ رای مخالف (روسیه و چین) و ۲ رای ممتنع تصویب شد.

منبع: ایرنا