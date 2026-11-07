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کد خبر: 4200438 420 بازدید تاریخ انتشار:

سوت

خلاصه بازی استقلال خوزستان 2 - استقلال 2

تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و استقلال در هفته دوازدهم لیگ برتر به مصاف هم رفتند و به تساوی 2 بر 2 رضایت دادند. خلاصه این بازی را می‌بینید.


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برچسب‌ها:استقلالسوتلیگ برتراستقلال خوزستانخلاصه بازیفوتبال

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