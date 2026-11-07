خلاصه بازی استقلال خوزستان 2 - استقلال 2

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه420 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›ورزش فیلم<<ورزش فیلم کد خبر: 4200438 | 420 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۹:۲۵ | 7 November 2026 سوتخلاصه بازی استقلال خوزستان 2 - استقلال 2 تیمهای فوتبال استقلال خوزستان و استقلال در هفته دوازدهم لیگ برتر به مصاف هم رفتند و به تساوی 2 بر 2 رضایت دادند. خلاصه این بازی را میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4200438/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:استقلالسوتلیگ برتراستقلال خوزستانخلاصه بازیفوتبال گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
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