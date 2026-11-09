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چهره نزدیک به جولانی ترور شد

یک منبع سوری به ترور یکی از چهره‌های نزدیک به جولانی در این کشور اشاره کرد.

کد خبر: 4200714تاریخ انتشار: 1557 بازدید۰
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به گزارش تابناک؛ یک منبع سوری اعلام کرد که یکی از سرکردگان نظامی برجسته وابسته به رژیم جولانی در جریان حمله به خودرو وی در حومه شرقی دیرالزور ترور شد و به هلاکت رسید.

وی اضافه کرد که این عملیات ترور در جریان کمین افراد مسلح در منطقه القوریه واقع در حومه دیرالزور علیه خودروی ابوالبراء الانصاری الموصلی صورت گرفت.

منبع مذکور تصریح کرد که الموصلی یکی از سرکردگان نظامی برجسته و نزدیک به جولانی به شمار می‌رفت و این عملیات ترور در سایه تشدید درگیری‌های داخلی و تسویه حساب‌ها میان گروهک‌های تروریستی صورت می‌گیرد.

لازم به ذکر است که در سایه حاکمیت رژیم جولانی بر سوریه درگیری‌های داخلی، حملات مسلحانه و ترورها در این کشور تشدید شده است.

منبع: مهر


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برچسب ها

سوریهترورابو محمد الجولانیجولانی

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