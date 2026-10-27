پاسخ نظامی اردن به حمله تروریستی در سوریه

به گزارش تابناک؛ نیروی هوایی اردن عملیاتی ویژه را با هدف قرار دادن مخفیگاه‌های گروه‌های تروریستی در جنوب سوریه اجرا کرد.

بر اساس بیانیه نیروهای مسلح اردن، این عملیات در واکنش به کشته شدن شهروندان اردنی در مراسم تشییع جنازه در کلیسای حمود در استان کرک، در روز جمعه گذشته، انجام شد.

در این بیانیه آمده است که افراد مسلحی که این اقدام جنایتکارانه را اجرا کردند، با گروه‌های تروریستی هدف قرارگرفته مرتبط هستند.

نیروی هوایی اردن در جریان این عملیات، چندین موضع متعلق به گروه‌های تروریستی را منهدم کرد. ارتش اردن اعلام کرد که در نتیجه حملات، شماری از عناصر این گروه‌ها کشته یا زخمی شده‌اند و تعدادی از خودروها و تجهیزات آن‌ها نیز از بین رفته است.

نیروهای مسلح اردن در پایان تأکید کردند که در برابر هرگونه تهدید علیه امنیت شهروندان خواهند ایستاد و برای ریشه‌کن کردن افراط‌گرایی و تروریسم به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد.

نیروهای مسلح اردن همچنین بر پایبندی خود به مسئولیت حفاظت از کشور، شهروندان و مقدسات تأکید کردند.

