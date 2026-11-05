کپی پیوندچاپ0 دیدگاه1104 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سیاست فیلم<<سیاست فیلم کد خبر: 4200042 | 1104 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ ۱۶:۳۲ | 5 November 2026 نبض خبرلحظات اعدام ترامپ در میدان تجریش تهران که از تلویزیون پخش شد لحظات اعدام ترامپ در میدان تجریش تهران که از تلویزیون پخش شد و انعکاس بین المللی وسیعی داشته را میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4200042/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:اعدامتروردونالد ترامپویدیوانتقام از آمریکاشهادت رهبر انقلاب مطالب مرتبطروی آنتن صداوسیما: ترامپ در کوتاه مدت به ایران حمله نمیکند!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴تصاویر ناوگروه تئودور روزولت در مسیر خاورمیانه؛ کی میرسد؟تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴تصاویر بانک اهداف جدید منطقهای ایران برای جنگ تازهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴رفتار تحقیرآمیز دونالد ترامپ با امانوئل مکرونتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳چینیها در حوادث دی ماه کار جمهوری اسلامی ایران را تمام شده میدانستند!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳تحریک دونالد ترامپ برای حمله به ایران با استفاده از این دیوارنگارهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳لحظات احساسی ادای احترام به حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳اظهارنظر لوکاشنکو درباره ترور رهبر شهید ایرانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ترامپ: حالا میفهمم چرا خاورمیانه از ایران میترسیدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲حرفهای پیمان معادی، علی دایی، علی پروین و دیگران در تشییع حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ادعای ترامپ درباره زمان حمله آمریکا به ایرانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
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