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آخرین خبرواکنش به ادعای بی‌اساس مداخله ایران در یمن
0 دیدگاه1104 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم
کد خبر: 4200042 1104 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

لحظات اعدام ترامپ در میدان تجریش تهران که از تلویزیون پخش شد

لحظات اعدام ترامپ در میدان تجریش تهران که از تلویزیون پخش شد و انعکاس بین المللی وسیعی داشته را می‌بینید.


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برچسب‌ها:اعدامتروردونالد ترامپویدیوانتقام از آمریکاشهادت رهبر انقلاب

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