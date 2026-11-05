لحظات اعدام ترامپ در میدان تجریش تهران که از تلویزیون پخش شد

«نه» ترامپ به تغییر پیت هگست؛ دست فرمان عوض نمی‌شود؟

«نه» ترامپ به تغییر پیت هگست؛ دست فرمان عوض نمی‌شود؟ پس از شکست سنگین جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا که به اذعان ترامپ مهم تری…