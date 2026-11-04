کپی پیوندچاپ1 دیدگاه1092 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›ورزش فیلم<<ورزش فیلم کد خبر: 100000599 | 1092 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۴:۲۷ | 4 November 2026 سوتلحظات احساسی ادای احترام به حمید علیدوستی لحظات احساسی ادای احترام به حمید علیدوستی در جریان بازی استقلال و الشمال را میبینید. تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل https://tabnak.ir/fa/news/100000599/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:استقلالویدیوالشمال قطرحمید علیدوستی مطالب مرتبطویدیوهای جانسور از حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲حرفهای تکان دهنده حمید علیدوستی؛ حدیث نفستاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲خلاصه بازی استقلال 1 - الشمال 0تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ویدیویی از حمید علیدوستی و ترانه علیدوستی که میلیونی شدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲برخورد ناجوانمردانه با ترانه علیدوستی در خاکسپاری حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲جمله معنادار ترانه علیدوستی در وداع با پدرشتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲حرفهای پیمان معادی، علی دایی، علی پروین و دیگران در تشییع حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ترانه علیدوستی زیر تابوت حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲شش ویدیو از تشییع حمید علیدوستی؛ ترانه در کنار علی داییتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲روایت حمید علیدوستی از علاقهاش به مرگتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۱خاطره پیمان معادی از اولین و دومین دیدارش با حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۱آخرین حرفهای حمید علیدوستی مقابل دوربینتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (1) ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۲۲:۰۸ چراترانه 18 دی میگفت سفید بپوشید کل بکشین چرا برا باباش سیاه پوشیده بدبخت حمید خدابیامرز شانس ازبچه نداشت ابروش دخترش برد بااین وضع پوشش احترام به مرگ بابا دربه درش نذاشت موافقم 0مخالفم 0 پاسخ دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
دیدگاهها (1)
چراترانه 18 دی میگفت سفید بپوشید کل بکشین چرا برا باباش سیاه پوشیده بدبخت حمید خدابیامرز شانس ازبچه نداشت ابروش دخترش برد بااین وضع پوشش احترام به مرگ بابا دربه درش نذاشت
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