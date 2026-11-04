||09:15
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرحمله تند کیهان به علی دایی و عادل فردوسی‌پور
1 دیدگاه1092 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم
کد خبر: 100000599 1092 بازدید تاریخ انتشار:

سوت

لحظات احساسی ادای احترام به حمید علیدوستی

لحظات احساسی ادای احترام به حمید علیدوستی در جریان بازی استقلال و الشمال را می‌بینید.




تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
https://tabnak.ir/fa/news/100000599/

برچسب‌ها:استقلالویدیوالشمال قطرحمید علیدوستی

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

دیدگاه‌ها (1)

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۲۲:۰۸

چراترانه 18 دی میگفت سفید بپوشید کل بکشین چرا برا باباش سیاه پوشیده بدبخت حمید خدابیامرز شانس ازبچه نداشت ابروش دخترش برد بااین وضع پوشش احترام به مرگ بابا دربه درش نذاشت

دیدگاه خود را بنویسید