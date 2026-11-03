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آخرین خبرسه ۱۳ آبان در تاریخ معاصر ایران؛ از تبعید امام(ره) تا خون دانشگاه تهران و تسخیر سفارت آمریکا
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کد خبر: 100000453 1755 بازدید تاریخ انتشار:

سوت

حرف‌های تکان دهنده حمید علیدوستی؛ حدیث نفس

حرف‌های تکان دهنده زنده یاد حمید علیدوستی پیشکسوت فوتبال ایران که در حکم حدیث نفسش بوده را می‌بینید و می‌شنوید.


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برچسب‌ها:سوتویدیوحمید علیدوستی

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