کپی پیوندچاپ0 دیدگاه1755 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›ورزش فیلم<<ورزش فیلم کد خبر: 100000453 | 1755 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۲۲:۴۳ | 3 November 2026 سوتحرفهای تکان دهنده حمید علیدوستی؛ حدیث نفس حرفهای تکان دهنده زنده یاد حمید علیدوستی پیشکسوت فوتبال ایران که در حکم حدیث نفسش بوده را میبینید و میشنوید. تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل https://tabnak.ir/fa/news/100000453/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:سوتویدیوحمید علیدوستی مطالب مرتبطعکس: مراسم تشییع پیکر حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ویدیویی از حمید علیدوستی و ترانه علیدوستی که میلیونی شدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲برخورد ناجوانمردانه با ترانه علیدوستی در خاکسپاری حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲جمله معنادار ترانه علیدوستی در وداع با پدرشتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲تشییع پیکر حمید علیدوستی با حضور اهالی ورزش و سینماتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲حرفهای پیمان معادی، علی دایی، علی پروین و دیگران در تشییع حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ترانه علیدوستی زیر تابوت حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲شش ویدیو از تشییع حمید علیدوستی؛ ترانه در کنار علی داییتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲روایت حمید علیدوستی از علاقهاش به مرگتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۱حمید علیدوستی؛ مردی در سکوتتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۱واکنش علی دایی به درگذشت حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۱خاطره پیمان معادی از اولین و دومین دیدارش با حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۱آخرین حرفهای حمید علیدوستی مقابل دوربینتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۰حمید علیدوستی درگذشتتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید نام: ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
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