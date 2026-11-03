ویدیوهای جانسور از حمید علیدوستی

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه3084 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›ورزش فیلم<<ورزش فیلم کد خبر: 100000456 | 3084 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۲۳:۵۶ | 3 November 2026 نبض خبرویدیوهای جانسور از حمید علیدوستی دو ویدیوی جانسور از زنده یاد حمید علیدوستی پیشکسوت فوتبال که در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته را میبینید و میشنوید. تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل https://tabnak.ir/fa/news/100000456/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:ویدیوحمید علیدوستی مطالب مرتبطسوخو ۳۵ ایران؛ مشخصات کامل، سرعت، برد، رادار و تسلیحات این جنگندهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲حرفهای تکان دهنده حمید علیدوستی؛ حدیث نفستاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲عکس: مراسم تشییع پیکر حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ویدیویی از حمید علیدوستی و ترانه علیدوستی که میلیونی شدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲برخورد ناجوانمردانه با ترانه علیدوستی در خاکسپاری حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲جمله معنادار ترانه علیدوستی در وداع با پدرشتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲تشییع پیکر حمید علیدوستی با حضور اهالی ورزش و سینماتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲حرفهای پیمان معادی، علی دایی، علی پروین و دیگران در تشییع حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ترانه علیدوستی زیر تابوت حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲شش ویدیو از تشییع حمید علیدوستی؛ ترانه در کنار علی داییتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲روایت حمید علیدوستی از علاقهاش به مرگتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۱خاطره پیمان معادی از اولین و دومین دیدارش با حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۱آخرین حرفهای حمید علیدوستی مقابل دوربینتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید نام: ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
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