سوخو ۳۵ ایران؛ مشخصات کامل، سرعت، برد، رادار و تسلیحات این جنگنده

به روایت جنگ

جنگنده سوخو ۳۵ ایران چه قابلیت‌هایی دارد و ورود این جنگنده روسی چه تأثیری بر توان رزمی نیروی هوایی ایران خواهد گذاشت؟ در این بررسی، مشخصات فنی سوخو ۳۵ از جمله حداکثر سرعت، برد پروازی، موتور، رادار، سامانه‌های جنگ الکترونیک و تسلیحات آن را بررسی می‌کنیم. امین آزاد، سردبیر بیت‌ران، در کنار محمد نبوی، کارشناس نظامی تابناک، در این برنامه به بررسی تخصصی جنگنده سوخو ۳۵ پرداخته‌اند. در این گفت‌وگو، قابلیت‌های عملیاتی این جنگنده، نقاط قوت و محدودیت‌های آن و تفاوت‌های سوخو ۳۵ با جنگنده‌های موجود در ناوگان نیروی هوایی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. آیا سوخو ۳۵ می‌تواند توان رزمی نیروی هوایی ایران را متحول کند؟ رادار این جنگنده چه توانایی‌هایی دارد؟ موتورهای قدرتمند آن چه عملکردی ارائه می‌کنند و چه تسلیحاتی قابلیت حمل دارند؟ پاسخ این پرسش‌ها را در این بررسی تخصصی ببینید.