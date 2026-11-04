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کد خبر: 100000660 669 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

رفتار تحقیرآمیز دونالد ترامپ با امانوئل مکرون

رابرت جیمز باب ریچتی که با نام کید راک شناخته می‌شود خواننده، آهنگساز و رپر آمریکایی و برنده پنج جایزه گرمی، درباره رفتار تحقیرآمیز دونالد ترامپ با امانوئل مکرون فاش کرده است: «داشتیم گلف بازی می‌کردیم و ترامپ مثل همیشه مشغول پاسخ دادن به تماس‌های تلفنی بود. وسط بازی، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، تماس گرفت. ترامپ گفت: من اینجا با کید راک بزرگ هستم. سپس گوشی را به من داد و گفت به او سلام کن! بعد خودش با گلف‌کارت از آنجا دور شد و من ماندم و مکرون پشت خط! به مکرون گفتم: خب، دیگه چه خبر؟!» روایت کید راک را می‌بینید و می‌شنوید.


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برچسب‌ها:تحقیردونالد ترامپویدیوامانوئل مکرونکید راک

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