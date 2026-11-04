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نبض خبر
تحریک دونالد ترامپ برای حمله به ایران با استفاده از این دیوارنگاره
دیوارنگاره جدید میدان انقلاب و وعده کشتن ترامپ که بازتاب جهانی داشته است. از جمله واکنشها از سوی مارک لوین مفسر افراطی فاکس نیوز و از چهرههای مورد علاقه ترامپ است که با سواستفاده از این دیوارنگاره درصدد تحریک ترامپ برای حمله شدید به ایران است؛ با این رویکرد که در صورت بقای نظام جمهوری اسلامی ایران، بالاخره یک روز ترامپ کشته خواهد شد. تصاویری از انعکاس این دیوارنگاره را میبینید.
دیدگاهها (5)
حالا تو چرا ناراحتی؟ تابناک!
این که کشته بشه اون یک قاتل هست و باید به سزاش برسه. ولی این دادار دودور چیه راه می اندازید؟ به وقتش توانش رو دارید برید بکشید خب. همین حرف حرف فقط هزینه برای کشور می تراشه. ولی یکبار عمل کنید دو روز میگن بعد تموم یشه. آقا فقط عمل. مثل چینی ها همه کارها رو در سکوت بکنید. به جای این کارها برید برای مملکت کار کنید کار مفید. امکانش شد برید دشمن رو هم بکشید
سیاستمداری، البته اگر این فرد بشه سیاستمدار فرض کرد . بخواهد با یک تصویر و شعار تحریک بشه نشان دهنده اینه اون فرد به آستانه تحمل و تصمیمگیری هزینه دار رسیده فقط دنبال بهانه می گرده .
تحریک ترامپ به حمله رو کسانی می کنند که مدام پیام ضعف می دهند و مذاکره بازی میکنند.
این هم از اون حرفهایی بود که می گفتند ، چون شما روی موشک هایتان شعار می نویسید اینها حمله می کنند! کشتن ترامپ حق ایران است.
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