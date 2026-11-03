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کد خبر: 100000286 4851 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

بغض قاضی القضات در یک ملاقات منحصر به فرد

بغض حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه بر سر مزار نورانی رهبر شهید انقلاب آیت الله سید علی خامنه‌ای در وراق دالذکر حرم اما رضا (ع) را می‌بینید.


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برچسب‌ها:آیت الله سید علی حسینی خامنه ایویدیوغلامحسین محسنی اژه‌ایرواق دارالذکر

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