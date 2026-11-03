بغض قاضی القضات در یک ملاقات منحصر به فرد

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه4851 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سیاست فیلم<<سیاست فیلم کد خبر: 100000286 | 4851 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۰:۲۸ | 3 November 2026 نبض خبربغض قاضی القضات در یک ملاقات منحصر به فرد بغض حجتالاسلام محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه بر سر مزار نورانی رهبر شهید انقلاب آیت الله سید علی خامنهای در وراق دالذکر حرم اما رضا (ع) را میبینید. تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل https://tabnak.ir/fa/news/100000286/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:آیت الله سید علی حسینی خامنه ایویدیوغلامحسین محسنی اژهایرواق دارالذکر گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
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