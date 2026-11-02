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سیاست
کد خبر: 100000142 30564 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

تصاویر سوپرانقلابی که نفوذی از آب درآمد و دستگیر شد

بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که زن بازداشت‌شده در هماهنگی تجمعات خارج از زمان‌های مرسوم و تعیین‌شده، با هدف دور کردن مطالبات به حق مردم از محورهای اصلی و به‌حاشیه‌راندن مطالبات به‌حق آنان نقش داشته است. یکی از محورهای فعالیت وی، تلاش در جهت‌دهی به شعارهای تجمعات با هدف دور کردن از دشمن و سمت و سو دادن تقصیر و قصور به داخل کشور با هدف ایجاد انشقاق و فتنه بوده است. بررسی‌های سوابق کیفری فرد بازداشت شده که نقش فعالی در برخی تجمعات انحرافی ایفا میکرده نیز نشان می‌دهد وی با دارا بودن سوابق کیفری متعدد طی سالهای گذشته، پیشتر در غائله‌های مختلف از جمله در فتنه سال ۸۸ سابقه دارد و به اتهام اقدام ضد امنیت ملی در جریان اغتشاشات ان سال بازداشت شده است. نامبرده در سال ۱۳۹۷ به اتهام همکاری با گروه‌های معاند از جمله گروهک تروریستی تندر بازداشت شده بوده و به اتهامات وی رسیدگی شده بوده است. وی در آن سال با فرد معدوم جمشید شارمهد ارتباط داشته و پیگیر انجام امور محوله از سوی او بوده است.





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برچسب‌ها:شعارنفوذیویدیونبض خبرتفرقه افکنیسوپرانقلابیتجمعات شبانه

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دیدگاه‌ها (6)

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۹:۴۶

لطفا نامش رو بنویسید، امیدوارم حدس مون درست باشه !

حسين۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۹:۴۳

درست میگه یه عده به عنوان انقلابی انقلاب ما مردم منحرف کردن ایا شما نمیبینید؟

زهرا۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۸:۲۰

این فرد سوپر انقلابی نبود. منافق بود..

ttt۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۷:۱۴

هرجاسوسی گرتفید اعدام کنید

آب۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۵:۲۹

حالا یک نفر اینجوری بوده دلیل نمیشه مطالبات همه دغدغه مندان زیر سؤال بره.

داود۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۵:۰۳

فقط باید بکشید بالا همین تامام

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