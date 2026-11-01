به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان ، جنوب استان کرمان با تمام وسعت، خاک زرخیز و قطب بی‌بدیل کشاورزی و معادن سرشار، سال‌هاست میان تناقض آشکار میان ثروت طبیعی و عمق محرومیت‌های ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند.

«بهنام سعیدی» نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد و دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با خبرنگار تابناک، از پشت پرده مشکلات معیشتی کشاورزان، سرنوشت بیمارستان نیمه‌تمام جیرفت، پروژه‌های عظیم معدنی و الزامات توسعه متوازن جنوب استان صحبت کرد که مشروح آن در ادامه می‌آید:

تضاد میان ثروت طبیعی و محرومیت تاریخی جنوب کرمان

تابناک: جیرفت و عنبرآباد به عنوان پیشانی کشاورزی و معدنی جنوب شرق کشور شناخته می‌شوند، اما شاخص‌های توسعه‌یافتگی تناسبی با این حجم از ظرفیت ندارد، ریشه این عقب‌ماندگی تاریخی را در چه می‌دانید؟

- واقعیت تلخ این است که جنوب کرمان سال‌ها از نگاه‌های سنتی، توزیع ناعادلانه اعتبارات و مدیریت روزمره آسیب دیده است، ما ثروت عظیم مادی و نیروی انسانی مستعد داریم، اما بروکراسی سنگین اداری، نبود زیرساخت‌های آمایش سرزمینی و تمرکزگرایی مانع از آن شده است تا این ثروت به سفره مردم عزیز منطقه سرازیر شود.

در مجلس دوازدهم تلاش کرده‌ایم این رویکرد را بشکنیم؛ چرا که معتقدم جیرفت و عنبرآباد نباید محروم بمانند، بلکه باید به عنوان پیشران اقتصادی کشور معرفی شوند.

تابناک: کشاورزی رگ حیاتی جیرفت و عنبرآباد است، اما هر ساله با آغاز فصل برداشت، بحران افت قیمت، خام‌فروشی و خسارت‌های محصولات جالیزی تکرار می‌شود، برای این چرخه معیوب چه تدبیری اندیشیده شده است؟

- کشاورزی هویت ماست، اما اینکه کشاورز زحمتکش ما محصولی باکیفیت تولید کند و به‌دلیل نبود صنایع تبدیلی، سردخانه‌های کافی و بازارهای صادراتی پایدار، حاصل دسترنج خود را با قیمت ناچیز بفروشد یا محصولش روی دستش بگندد، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

در تذکرات و پیگیری‌های صریح در مجلس، خطاب به وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرده‌ام که ایجاد زنجیره ارزش، تنظیم دقیق الگوی کشت و حمایت واقعی از صادرات، باید به‌صورت اورژانسی در دستور کار قرار گیرد تا دست دلالان از سوداگری در بازار محصولات کشاورزی کوتاه شود.

سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیون یورویی در بخش معادن و کلنگ زنی نخستین کارخانه طلا استان

تابناک: اخیراً اخبار امیدوارکننده‌ای درباره ورود سرمایه‌گذاران بزرگ به بخش معدن عنبرآباد مطرح شده است، ابعاد این پروژه‌ها و میزان تحول‌آفرینی آن‌ها چگونه است؟

- برای نجات اقتصاد منطقه از تک‌محصولی بودن باید به سمت صنعتی‌سازی و فعال‌سازی معادن غنی منطقه حرکت کنیم، ما برای سرمایه‌گذارانی که با نیت آبادانی، ایجاد اشتغال پایدار و تولید وارد جیرفت و عنبرآباد شوند، «فرش قرمز» پهن کرده‌ایم.

ان‌شاءالله در آینده‌ای نزدیک حدود ۸۰۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری هدف‌گذاری شده و طرح‌های بزرگ معدنی و صنعتی عنبرآباد وارد فاز اجرایی می‌شوند، این تحول کلان می‌تواند نقطه عطفی در اشتغال جوانان و ارزش‌افزوده اقتصادی منطقه باشد.

در همین رابطه سرمایه‌گذاری کلان در هشت محدوده معدنی شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد انجام شده و نخستین کارخانه طلای استان در زمستان امسال کلنگ‌زنی می‌شود.

مطالبه به حق سلامت؛ وضعیت زمین‌گیر شدن بیمارستان ۲۵۸ تخت‌خوابی

تابناک: حوزه بهداشت و درمان همواره یکی از مطالبات اصلی و دغدغه‌های جدی شهروندان جیرفت بوده است، پروژه بیمارستان جدید و شاخص‌های درمانی در چه نقطه‌ای قرار دارند؟

- سلامت مردم خط قرمز ماست، بیمارستان‌های امام خمینی (ره) و آیت‌الله کاشانی جیرفت با توجه به پوشش حجم زیادی از بیماران جنوب استان پاسخگوی نیازهای درمانی منطقه نیست، پروژه بیمارستان ۲۵۸ تختخوابی جدید نیز متأسفانه به دلیل کمبود اعتبارات ملی دچار کندی پیشرفت شده که این وضعیت برای ما پذیرفتنی نیست.

با رایزنی‌های فشرده پیگیر تزریق بودجه جدی هستیم تا این مطالبه به حق مردم شتاب بگیرد، البته تا تکمیل بیمارستان جدید و رسیدن به استانداردهای مطلوب فاصله داریم و کوتاه نخواهیم آمد.

امنیت پایدار؛ پیوند میان مسائل کلان ملی و مطالبات محلی

تابناک: به‌عنوان دبیر و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، چگونه میان وظایف کلان ملی و پیگیری مطالبات محلی جنوب کرمان تعادل ایجاد کرده‌اید؟

- امنیت پایدار و توسعه همه‌جانبه دو روی یک سکه هستند. در کمیسیون امنیت ملی نگاه ما تقویت اقتدار ملی، حراست از منافع کشور در عرصه بین‌الملل و مدیریت دقیق مرزها است، اما از آنجا که توسعه‌نیافتگی و فقر در مناطق پیرامونی می‌تواند چالش‌زا باشد،

به‌عنوان نماینده مردم همواره بر ضرورت نگاه ویژه حاکمیت به محرومیت‌زدایی در جنوب کرمان تأکید کرده‌ام، آرامش، رفاه و توسعه جیرفت و عنبرآباد، ضامن اصلی امنیت پایدار در این خطه است و در این راستا اقدامات بسیار خوب و بزرگی از جمله استقلال ستاد فرماندهی انتظامی جنوب استان کرمان نیز انجام و افتتاح شده است.

گفت‌‎وگو: محبوبه نارویی