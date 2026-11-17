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لحظه خال زنی شگفت انگیز یک تک تیرانداز
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تک تیرانداز صرفاً برخورداری از دید بالا نیست، بلکه تنظیم تنفس، محاسبه مسیر و سرعت باد در تعیین ارتفاع و جهت نشانه روی و محاسبه حرکت سوژه برای تعیین نقطه ملاقات گلوله با هدف بخش مهمی از نکاتی است که یک تک تیرانداز برای زدن یک هدف باید به آنها مسلط باشد. اصابت شگفت انگیز یک تک تیرانداز از فاصله بسیار چشمگیر در حالی که هدف در حال حرکت است را میبینید.
نظرات بینندگان
بنظر میرسه این حرامزاده ها افراد بیگناه را هدف قرار میدهند!!!!!!!!!!
تک تیرانداز اونی است که در میدان واقعی جنگ کار میکنه نه تروریست غربی که در یک اتاق امن می نشینه و غیر نظامیها را می کشه .
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