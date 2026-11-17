نبض خبر

تک تیرانداز صرفاً برخورداری از دید بالا نیست، بلکه تنظیم تنفس، محاسبه مسیر و سرعت باد در تعیین ارتفاع و جهت نشانه روی و محاسبه حرکت سوژه برای تعیین نقطه ملاقات گلوله با هدف بخش مهمی از نکاتی است که یک تک تیرانداز برای زدن یک هدف باید به آنها مسلط باشد. اصابت شگفت انگیز یک تک تیرانداز از فاصله بسیار چشمگیر در حالی که هدف در حال حرکت است را می‌بینید.