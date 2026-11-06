روایتی از مرحوم علی اصغر فانی؛ نمایندگان مجلس گروه فشارند

علی‌اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش و از چهره‌های باسابقه عرصه تعلیم و تربیت کشور، دیروز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ بر اثر بیماری درگذشت.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، فانی که در سال ۱۳۳۳ در تهران متولد شده بود، دانش‌آموخته دکتری مدیریت دولتی از دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمی این دانشگاه بود. فانی سابقه وزارت آموزش و پرورش در دولت‌های نهم و یازدهم را در کارنامه داشت و سال‌ها در سمت‌های مدیریتی مختلف این وزارتخانه، از جمله مدیریت آموزش متوسطه، خدمت کرده بود.

مدیر برگزیده ملی هشتمین جشنواره خوارزمی و مدیر عالی نمونه سومین جشنواره شهید رجایی از افتخارات او به شمار می‌رود.

فانی در سال‌های مسئولیت خود با چالش‌های متعددی از جمله تعامل با مجلس شورای اسلامی روبه‌رو بود و بارها در برابر پرسش‌ها و استیضاح‌های نمایندگان حضور یافت. او همواره بر استقلال عمل وزارت آموزش و پرورش و پرهیز از دخالت‌های غیرضروری در امور تخصصی این حوزه تأکید داشت.

ویدئوی کوتاهی از یکی از اظهارات وی درباره نمایندگان مجلس را می‌بینید که عنوان می‌کند: نمایندگان مجلس گروه فشار هستند.



