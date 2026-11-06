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روایتی از مرحوم علی اصغر فانی؛ نمایندگان مجلس گروه فشارند

علی‌اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش و از چهره‌های باسابقه عرصه تعلیم و تربیت کشور، دیروز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ بر اثر بیماری درگذشت.

کد خبر: 4200124تاریخ انتشار: 2505 بازدید۰

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به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، فانی که در سال ۱۳۳۳ در تهران متولد شده بود، دانش‌آموخته دکتری مدیریت دولتی از دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمی این دانشگاه بود. فانی سابقه وزارت آموزش و پرورش در دولت‌های نهم و یازدهم را در کارنامه داشت و سال‌ها در سمت‌های مدیریتی مختلف این وزارتخانه، از جمله مدیریت آموزش متوسطه، خدمت کرده بود.

 مدیر برگزیده ملی هشتمین جشنواره خوارزمی و مدیر عالی نمونه سومین جشنواره شهید رجایی از افتخارات او به شمار می‌رود.

فانی در سال‌های مسئولیت خود با چالش‌های متعددی از جمله تعامل با مجلس شورای اسلامی روبه‌رو بود و بارها در برابر پرسش‌ها و استیضاح‌های نمایندگان حضور یافت. او همواره بر استقلال عمل وزارت آموزش و پرورش و پرهیز از دخالت‌های غیرضروری در امور تخصصی این حوزه تأکید داشت.

ویدئوی کوتاهی از یکی از اظهارات وی درباره نمایندگان مجلس را می‌بینید که عنوان می‌کند: نمایندگان مجلس گروه فشار هستند.


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برچسب ها

مجلسنمایندگانآموزش و پرورشفانیعلی اصغر فانی

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